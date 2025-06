“Soy la hija que...”: Steffi Méndez encendió las redes con enigmático mensaje tras reconciliación familiar - Chilevisión

El mensaje fue publicado después de que Leo Méndez Jr. anunciara que se reconcilió con Marcela Duque, luego de que en 2019 tanto él como Steffi la responsabilizaran por la separación entre DJ Méndez y Ninoska Espinoza, su madre.

Luego de que Leo Méndez Jr. anunciara su reconciliación con Marcela Duque y su hermano Esai, Steffi Méndez sorprendió con un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram.

El escrito es una reflexión sobre la fuerza interna y también hace relación a lo que serían algunas de las vivencias durante la infancia de la influencer.

¿Qué dice el mensaje de Steffi Méndez?

"Por supuesto que puedo hacerlo sola. Soy la hija que nunca se desahogó con sus padres, la que tenía que proteger a todos, pero nadie la protegía a ella", señala el escrito.

En esa misma línea, agregó: "La chica que se curó a sí misma. Siempre puedo, siempre podré y siempre lo haré".

Cabe destacar que en 2019, tanto Steffi como Leo Méndez Jr. se lanzaron en contra de Marcela responsabilizándola por la separación entre DJ Méndez y su madre, Ninoska Espinoza.

Sin embargo en 2022, Steffi volvió a tocar el tema en una transmisión en vivo, donde aseguró: "No me agrada ella, punto y final ¿Por qué? No les debo explicaciones, no fui hipócrita".

Si bien Leo Méndez Jr. se reconcilió con Marcela y Esai, estos dos últimos y Steffi no se siguen en Instagram.