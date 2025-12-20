VIDEO | “Un cobarde...”: Viralizan agresión contra diputado Meza tras dichos sobre 40 horas - Chilevisión

El diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, fue increpado y agredido este viernes al interior del Mall Plaza Norte, en la Región Metropolitana. El momento fue captado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La "funa" r la polémica que ha rodeado a Meza desde fines de noviembre, cuando realizó declaraciones críticas a la Ley de 40 Horas. En esa oportunidad, cuestionó los beneficios de la reducción de la jornada laboral señalando: "Qué saco yo con decirle a la gente 'usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa', ¿a qué? A encerrarse".

En el registro se aprecia cómo un hombre se acerca al parlamentario para interpelarlo, preguntándole si era “el que quiere irse tarde a la casa”. Ante esto, Meza respondió: “Al revés, yo me quiero ir seguro para mi casa”.

El intercambio verbal continuó mientras el individuo cuestionaba la presencia del diputado en el recinto comercial. “¿Y qué anda haciendo aquí? ¿No quiere ir a trabajar mejor? No sé po, como querís trabajar de día y de noche”, le reclamó, elevando el tono de la interpelación.

El individuo comenzó a proferir insultos y terminó golpeando al parlamentario por la espalda, en la cabeza, antes de retirarse del lugar. “Aquí anda… el que nos quiere hacer trabajar más tarde”, se escucha decir al agresor en el video difundido por él mismo.

Tras el episodio, el propio diputado se refirió a lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde denunció que “un cobarde se acercó a insultarme y agredirme”. Además, vinculó el hecho al clima político actual, asegurando que se trataría de “un preludio de lo que la oposición al gobierno de José Antonio Kast va a intentar hacer”.