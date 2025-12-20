 VIDEO | “Un cobarde...”: Viralizan agresión contra diputado Meza tras dichos sobre 40 horas - Chilevisión
Minuto a minuto
Pugna entre oposición y oficialismo: Critican norma que restringe despidos de funcionarios públicos “Un milagro”: Las decisiones que salvaron la vida de joven que pasó dos días desaparecida en Farellones Operación Apocalipsis: Estas son las pruebas que permitieron desbaratar red de corrupción en Gendarmería ACTUALIZACIÓN | Corrigen al alza magnitud del sismo que sacudió al norte del país Corrupción en Gendarmería: Fiscalía solicita prisión preventiva para 62 imputados
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/12/2025 10:07

VIDEO | “Un cobarde...”: Viralizan agresión contra diputado Meza tras dichos sobre 40 horas

El parlamentario del Partido Republicano fue abordado por un individuo en un centro comercial, hecho que quedó registrado en video y que ocurrió en medio de la polémica por sus dichos sobre la Ley de 40 Horas.

Publicado por Gabriela Valdés

El diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, fue increpado y agredido este viernes al interior del Mall Plaza Norte, en la Región Metropolitana. El momento fue captado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La "funa" r la polémica que ha rodeado a Meza desde fines de noviembre, cuando realizó declaraciones críticas a la Ley de 40 Horas.

En esa oportunidad, cuestionó los beneficios de la reducción de la jornada laboral señalando: “Qué saco yo con decirle a la gente ‘usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa’, ¿a qué? A encerrarse”.

Viralizan agresión contra diputado Meza por dichos sobre 40 horas

En el registro se aprecia cómo un hombre se acerca al parlamentario para interpelarlo, preguntándole si era “el que quiere irse tarde a la casa”. Ante esto, Meza respondió: “Al revés, yo me quiero ir seguro para mi casa”.

El intercambio verbal continuó mientras el individuo cuestionaba la presencia del diputado en el recinto comercial. “¿Y qué anda haciendo aquí? ¿No quiere ir a trabajar mejor? No sé po, como querís trabajar de día y de noche”, le reclamó, elevando el tono de la interpelación. 

El individuo comenzó a proferir insultos y terminó golpeando al parlamentario por la espalda, en la cabeza, antes de retirarse del lugar. “Aquí anda… el que nos quiere hacer trabajar más tarde”, se escucha decir al agresor en el video difundido por él mismo. 

Tras el episodio, el propio diputado se refirió a lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde denunció que “un cobarde se acercó a insultarme y agredirme”. Además, vinculó el hecho al clima político actual, asegurando que se trataría de “un preludio de lo que la oposición al gobierno de José Antonio Kast va a intentar hacer”.

Mira el video a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Anótate en la lista: Comenzó el proceso de solicitud de vacantes en admisión escolar 2026

Lo último

Lo más visto

ACTUALIZACIÓN | Corrigen al alza magnitud del sismo que sacudió al norte del país

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 17:30 horas.

20/12/2025

VIDEO | “Un cobarde...”: Viralizan agresión contra diputado Meza tras dichos sobre 40 horas

El parlamentario del Partido Republicano fue abordado por un individuo en un centro comercial, hecho que quedó registrado en video y que ocurrió en medio de la polémica por sus dichos sobre la Ley de 40 Horas.

20/12/2025

Claudia Conserva anuncia nuevo proyecto tras cita con Pollo Valdivia: “Espero terminar pronto”

La animadora compartió una foto junto a Juan Carlos “Pollo” Valdivia y expresó su gratitud por la vida, la salud y el amor, además de adelantar un nuevo proyecto personal enfocado en entregar apoyo y esperanza a otras personas.

20/12/2025

De Bill Clinton a Michael Jackson: Las nuevas fotografías reveladas del caso de Jeffrey Epstein

Desde el Departamento de Justicia estadounidense adelantaron que se liberarán otros miles de archivos en las próximas semanas.

20/12/2025