 Padres se hacen virales por creativas listas navideñas: Uno pidió saludo de un famoso chileno - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno y gremios de la Mesa del Sector Público alcanzan acuerdo por reajuste: Será del 3,4% Temblor sacudió la zona central de Chile: Revisa magnitud y epicentro Emergencia por incendios forestales en Chile: Estas son las zonas con alerta roja en el país ¿Quién es José Luis Daza? El economista clave de Milei que suena para integrar el gobierno de Kast Caso María Ercira: Municipio se suma como querellante y familia dice estar “más cerca” de la verdad
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/12/2025 15:45

Padres se hacen virales por creativas listas navideñas: Uno pidió saludo de un famoso chileno

Un joven causó furor en redes sociales al mostrar las detalladas y divertidas presentaciones que hicieron su madre y su padre con los regalos que pidieron para Navidad, alcanzando cientos de miles de reproducciones y risas entre los usuarios.

Publicado por CHV Noticias

Durante los últimos días, un joven se volvió viral en redes sociales tras compartir los particulares “PowerPoint” que elaboraron sus padres con los regalos que pidieron para Navidad, desatando risas entre los usuarios por el nivel de detalle de las presentaciones.

Los registros ya superan las 800 mil reproducciones y acumulan más de 350 mil “me gusta” en TikTok. En ellos, el creador de contenido muestra las listas de deseos tanto de su madre como de su padre, las que no pasaron desapercibidas por lo específicas y creativas que resultaron.

Esto fue lo que pidieron los padres del joven 

En el caso de su madre, la lista incluía diversos artículos como un bronceador, una maleta y una reposera. Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue el “regalo final”, el que presentó con la frase: “Lo que viene es mi último regalo y este no les costará nada”.

Acto seguido, explicó su deseo: “Quiero un saludo de Sergio Rojas, jajaja lo AMOO... Muy feliz Navidad para todos, que sean muy felices y les lleguen muchos regalitos”.

Por su parte, el padre tampoco se quedó atrás y decidió sumarse a la tendencia con su propia presentación.

“Soy un hombre de gustos simples y me conformo con lo que sea su cariño, pero como vi sus listas no voy a ser leso y haré la mía”, comentó, agregando entre risas: “Hice un esfuerzo para que el PowerPoint me quede lindo dentro de lo posible”.

En su listado, el hombre incluyó herramientas de trabajo, perfumes y algunas prendas de vestir, cerrando así una dinámica familiar que terminó conquistando a miles de usuarios y transformándose en uno de los virales navideños más comentados de los últimos días.

Mira los videos a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

FUAS 2026: Consulta con tu RUT los resultados y conoce cuándo inicia el segundo período de postulación

Lo último

Lo más visto

Emergencia por incendios forestales en Chile: Estas son las zonas con alerta roja en el país

Las autoridades alertan sobre el riesgo inmediato para poblaciones cercanas, debido a condiciones climáticas adversas y la necesidad de extremar precauciones.

17/12/2025

“Padres”: Pareja de Alexis Sánchez confirmó nacimiento de su bebé y publicó las primeras fotos

En noviembre, Cecilia Gutiérrez reveló que el bebé de Alexis Sánchez ya había nacido y era una mujer; sin embargo, Alexandra no ha confirmado el género ni especificado la fecha de parto.

17/12/2025

Periodista estadounidense afirma que Donald Trump declarará esta noche la guerra a Venezuela

El mandatario tiene programada una cadena nacional donde, se espera, hará un balance del primer año de su gestión. Sin embargo, un reconocido activista conservador reveló lo que le habría dicho una fuente desde la Casa Blanca.

17/12/2025

FUAS 2026: Consulta con tu RUT los resultados y conoce cuándo inicia el segundo período de postulación

Los resultados del primer proceso de postulación fueron publicados este miércoles. Revisa aquí si eres beneficiario y conoce cuándo inicia el segundo periodo de postulación.

17/12/2025