Padres se hacen virales por creativas listas navideñas: Uno pidió saludo de un famoso chileno - Chilevisión

Un joven causó furor en redes sociales al mostrar las detalladas y divertidas presentaciones que hicieron su madre y su padre con los regalos que pidieron para Navidad, alcanzando cientos de miles de reproducciones y risas entre los usuarios.

Durante los últimos días, un joven se volvió viral en redes sociales tras compartir los particulares “PowerPoint” que elaboraron sus padres con los regalos que pidieron para Navidad, desatando risas entre los usuarios por el nivel de detalle de las presentaciones.

Los registros ya superan las 800 mil reproducciones y acumulan más de 350 mil “me gusta” en TikTok. En ellos, el creador de contenido muestra las listas de deseos tanto de su madre como de su padre, las que no pasaron desapercibidas por lo específicas y creativas que resultaron.

Esto fue lo que pidieron los padres del joven

En el caso de su madre, la lista incluía diversos artículos como un bronceador, una maleta y una reposera. Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue el “regalo final”, el que presentó con la frase: “Lo que viene es mi último regalo y este no les costará nada”.

Acto seguido, explicó su deseo: “Quiero un saludo de Sergio Rojas, jajaja lo AMOO... Muy feliz Navidad para todos, que sean muy felices y les lleguen muchos regalitos”.

Por su parte, el padre tampoco se quedó atrás y decidió sumarse a la tendencia con su propia presentación.

“Soy un hombre de gustos simples y me conformo con lo que sea su cariño, pero como vi sus listas no voy a ser leso y haré la mía”, comentó, agregando entre risas: “Hice un esfuerzo para que el PowerPoint me quede lindo dentro de lo posible”.

En su listado, el hombre incluyó herramientas de trabajo, perfumes y algunas prendas de vestir, cerrando así una dinámica familiar que terminó conquistando a miles de usuarios y transformándose en uno de los virales navideños más comentados de los últimos días.

