¿Incluye a un actual viceministro de Milei? J.A. Kast reveló la fecha en que dará a conocer a su gabinete - Chilevisión

El presidente electo de Chile habló con la prensa en el aeropuerto de Santiago tras su breve e intensa visita a Argentina.

En la madrugada de este miércoles llegó al país José Antonio Kast, luego de su breve pero intenso viaje a Argentina, donde visitó la Casa Rosada y fue recibido por el presidente trasandino Javier Milei.

El presidente electo de Chile habló con la prensa y agradeció el apoyo de la gente durante estos días. "Han sido realmente cariñosas en la recepción que se ha dado espontáneamente y decir solo que queremos trabajar, queremos trabajar por Chile, por superar las diferencias, por recuperar la seguridad, por recuperar la esperanza", afirmó.

A Kast se le preguntó específicamente por José Luis Daza, argentino-chileno y actual viceministro de Economía de Argentina, sin embargo, el presidente electo no se refirió a un nombre concreto.

"En el caso del gabinete, lo que he señalado es que vamos a ir pidiendo a las personas que se incorporen y comunicándolo oportunamente de aquí al 15 de enero y ahí ustedes van a ir sabiendo quiénes son las personas", señaló.

Por último, Kast agregó: "He conversado con muchas personas, no necesariamente todas las personas con las que converso es para que sean en un cargo o en otro".