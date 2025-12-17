 ¿Incluye a un actual viceministro de Milei? J.A. Kast reveló la fecha en que dará a conocer a su gabinete - Chilevisión
17/12/2025 10:18

¿Incluye a un actual viceministro de Milei? J.A. Kast reveló la fecha en que dará a conocer a su gabinete

El presidente electo de Chile habló con la prensa en el aeropuerto de Santiago tras su breve e intensa visita a Argentina.

En la madrugada de este miércoles llegó al país José Antonio Kast, luego de su breve pero intenso viaje a Argentina, donde visitó la Casa Rosada y fue recibido por el presidente trasandino Javier Milei. 

El presidente electo de Chile habló con la prensa y agradeció el apoyo de la gente durante estos días. "Han sido realmente cariñosas en la recepción que se ha dado espontáneamente y decir solo que queremos trabajar, queremos trabajar por Chile, por superar las diferencias, por recuperar la seguridad, por recuperar la esperanza", afirmó. 

A Kast se le preguntó específicamente por José Luis Daza, argentino-chileno y actual viceministro de Economía de Argentina, sin embargo, el presidente electo no se refirió a un nombre concreto.

"En el caso del gabinete, lo que he señalado es que vamos a ir pidiendo a las personas que se incorporen y comunicándolo oportunamente de aquí al 15 de enero y ahí ustedes van a ir sabiendo quiénes son las personas", señaló. 

Por último, Kast agregó: "He conversado con muchas personas, no necesariamente todas las personas con las que converso es para que sean en un cargo o en otro". 

