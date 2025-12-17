Familia sufrió violento turbazo en Vitacura: Se llevaron especies y tres autos de alta gama - Chilevisión

Siete individuos entraron al domicilio, golpearon al dueño de casa, amenazaron al resto de la familia donde había una menor de edad y se llevaron una serie de objetos de alto valor.

Durante la madrugada de este miércoles se registró un violento turbazo a una familia en la comuna de Vitacura, donde sustrajeron tres autos de alta gama y una serie de especies.

El delito se llevó a cabo pasada la medianoche en el sector de la calle Agua de Palo, cuyas víctimas fueron un matrimonio y sus cuatro hijas. Una de ellas es menor de edad.

Los antecedentes del turbazo

Según información policial, fueron siete individuos los que ingresaron a la vivienda por la entrada principal, golpeando al dueño de casa.

Al resto de las víctimas se les amenazó para poder reducirlas y luego formaron un botín que estaba compuesto por joyas, dinero y otras especies.

Los delincuentes escaparon en los tres vehículos de alta gama que había en el inmueble y luego se dio aviso a Carabineros, quienes comenzaron un operativo hacia la comuna de Quilicura, pero no obtuvo resultados favorables.

Finalmente, el Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para hacerse cargo de las diligencias correspondientes y dar con el paradero de los responsables.