Incendio forestal en San Pedro ha afectado 1.870 hectáreas: Hay 5 damnificados y 3 viviendas consumidas - Chilevisión

Senapred hizo un llamado a utilizar mascarilla, evitar la actividad física y cerrar puertas y ventanas debido a la gran presencia de humo en Santiago por el incendio forestal que afecta a San Pedro de Melipilla.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este miércoles un nuevo balance respecto del incendio forestal que afecta a la comuna de San Pedro de Melipilla en la Región Metropolitana.

La entidad entregó una serie de recomendaciones a la ciudadanía debido a la concentración de humo que existe en la región y la alerta roja se mantiene.

¿Hay nuevos antecedentes sobre el incendio forestal?

El último informe señala que el incendio ya lleva 1.870 hectáreas consumidas y aún se encuentra en combate, por lo que se activó la mensajería SAE en los sectores de Quilamuta, Lo Encañado, Las Canchillas y Las Pataguas y Lingolingo.

En esa misma línea, no se reportan personas lesionadas, pero sí hay cinco damnificados y tres viviendas consumidas por las llamas.

Al respecto, se habilitó un albergue en el Liceo Municipal Anexo Básica, el cual se ubica en la Avenida Hermosilla y actualmente se mantienen cerca de 30 personas.

Durante esta jornada se desplegarán 11 técnicos, 10 aeronaves, 2 camiones aljibe, dos ambulancias y una atención médica de emergencia, a fin de poder contener las llamas.

Finalmente, Senapred hizo hincapié en mantener las puertas y ventanas cerradas debido a la gran presencia de humo en Santiago, evitar la actividad física y usar mascarilla a la hora de salir.

