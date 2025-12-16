 “Mucha precaución”: Allison Göhler analizó condiciones climáticas tras incendio forestal en San Pedro - Chilevisión
16/12/2025 07:50

“Mucha precaución”: Allison Göhler analizó condiciones climáticas tras incendio forestal en San Pedro

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, analizó este martes las condiciones climáticas presentes en la zona de San Pedro de Melipilla, donde actualmente se encuentra en combate un incendio forestal que ha consumido 450 hectáreas y adelantó que el trabajo se dificultará para las brigadas que trabajan en la emergencia, puesto que el lugar presentará temperaturas altas, baja humedad y el viento va a seguir soplando de forma intensa: “Hay que tener mucha precaución”, señaló Allison, quien además explicó en detalle el funcionamiento del viento y cómo afecta durante un incendio forestal.

