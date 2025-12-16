 Incendio forestal en San Pedro: 450 hectáreas afectadas y al menos tres viviendas destruidas - Chilevisión
16/12/2025 07:40

Incendio forestal en San Pedro: 450 hectáreas afectadas y al menos tres viviendas destruidas

En el lugar trabaja un amplio equipo técnico y 16 compañías de Bomberos, a fin de contener las llamas. No se han reportado víctimas fatales o heridos.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Senapred informó que se encuentra monitoreando la alerta roja que fue decretada por el incendio forestal que afecta a la comuna de San Pedro en la provincia de Melipilla.

El foco incendiario comenzó durante la tarde de este lunes y afectó a los sectores de Lo Encañado, Cabimbao, Quincanque y Quilamuta.

Los detalles del incendio forestal en San Pedro

Según el último reporte entregado por Senapred, ya hay 450 hectáreas afectadas por las llamas, por lo que se hizo un amplio despliegue en la zona para contener las llamas.

Asimismo, hay al menos tres viviendas comprometidas y no se ha informado sobre víctimas fatales o personas que hayan resultado heridas a raíz del fuego.

En el lugar trabajan 16 compañías del cuerpo de Bomberos, sumado a 6 brigadas de emergencia, 6 técnicos, 9 aeronaves y una serie de maquinaria especializada.

Finalmente, también se dispuso de un puesto de mando de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y diversos camiones aljibe.

Revisa las publicaciones en X:

