Óscar Gangas reapareció en ¿Cuánto Vale El Show?: Jubiló y complementa el humor como chofer de aplicación - Chilevisión

16/12/2025 09:29

Óscar Gangas reapareció en ¿Cuánto Vale El Show?: Jubiló y complementa el humor como chofer de aplicación

Tras presentarse en el programa de Chilevisión el humorista dio una entrevista y contó cómo es su vida en la actualidad.

Este lunes, en el programa de Chilevisión "¿Cuánto Vale El Show" se presentó el reconocido humorista Óscar Gangas, quien dos veces dijo presente en el Festival de Viña del Mar (1998 y 2011).

Aunque en esta oportunidad Gangas no fue a hacer reír, sino que a recitar un poema. "Yo quería rescatar este arte, hoy un poco perdido", dijo ante el jurado, donde obtuvo 160 mil pesos tras sus dos minutos de presentación. 

Óscar Gangas está jubilado y trabaja como conductor de aplicación

"Nunca está de más un billetito, pero no era la verdadera razón. Yo estoy jubilado y trabajo en Cabify. Todos los días me levanto temprano, a las 8 AM, y recojo gente como hasta las 16:00 horas. Llevo un año en eso", afirmó en conversación con Las Últimas Noticias.

Gangas señaló que la gente lo reconoce y para el es una cuestión terapéutica porque lo saludan y le piden selfies, conversan y cuentan historias, las cuales él utiliza para sus rutinas. 

"Cuando jubilé tuve más tiempo. Obviamente, ya no tengo las mismas solicitudes que antes como humorista, pero igual trabajo en eso", agregó. 

Por último, el humorista habló sobre su salud, donde manifestó que su cáncer gástrico quedó atrás y a pesar de tener problemas con el alcohol ya lleva más de ocho años sin beber ni fumar. 

