“Una gamba...”: Las escuchas telefónicas que hicieron caer a la red de corrupción de Gendarmería - Chilevisión

Un total de 44 funcionarios fueron detenidos en un amplio operativo. El medio CIPER reveló que este fue posible gracias a los "pinchazos" al teléfono de una de las líderes.

La Fiscalía llevó a cabo un importante operativo conocido como "Apocalipsis", destinado a desbaratar una red de corrupción de Gendarmería que operaba en casi una decena de cárceles en el país.

Las indagatorias del Ministerio Público permitieron establecer que funcionarios a cargo del resguardo de las cárceles ingresaban objetos prohibidos previo pago y cometían otras irregularidades.

CIPER dio a conocer que, gracias a una escucha telefónica a una de las líderes, se permitió establecer los gendarmes implicados en los delitos, lo que derivó en la detención de 44 de estos durante la presente jornada.

La escucha telefónica que permitió desbaratar red de corrupción en Gendarmería

El "pinchazo" fue al teléfono de María José Carreño, una de las líderes de "Las Chilenas", una de las agrupaciones de "manilleros" de Santiago 1, es decir, quienes coordinaban con gendarmes el ingreso de objetos prohibidos.

Las grabaciones, llevadas a cabo entre 2023 y 2025, revelan parte importante del modus operandi aplicado en este caso. Además, destapan los cuantiosos montos y permiten individualizar a los responsables.

CIPER revela, en la primera interceptación —de junio de 2023— que Carreño conversa con una "manillera" subordinada, identificada como "Valeska", sobre tres gendarmes que se habrían coordinado para permitir el ingreso de productos a cambio de un pago.

Según el citado medio, ambas discutían la viabilidad de entrar elementos para realizar una completada para 60 personas, tomando como referencia la gestión para una actividad pasada por la que cobraron $150 mil. Finalmente, Carreño indicó que cobrará $250 mil pesos y le dará "una gamba" al gendarme que permita el ingreso.

En otra de las interceptaciones, también de junio de 2023, una manillera identificada como "Skarlet" pregunta por el estado de cuatro encomiendas. Del otro lado, la respuesta es que los gendarmes permitirán su ingreso solo tras el pago de $600 mil pesos. Este es, además, el único "pinchazo" textual:

“Skarlet le respondió que le dijeron (los funcionarios de Gendarmería) que por todas las cosas que querían entrar, por las 4 encomiendas, eran 6 gambas ($600.000 por el ingreso de 04 encomiendas) porque iba el escaldasono (sic)”.

En la última interceptación —que data de septiembre de este año—, Carreño le cuenta a un recluso, identificado como "María", que logró ingresar whisky. Él responde consultado si podía hacer entrar 20 "pitos" de marihuana a mil pesos cada uno. Lo propio hace un segundo interno, quien pregunta por la entrada de 48 kilos de carne.