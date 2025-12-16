“¡Cambia de estilo!”: Daniella Chávez demandará a YouTube y acusó censura tras debut musical - Chilevisión

La modelo rompió en llanto y explicó que el video musical de su última canción fue censurado en algunos dispositivos, por lo que demandará a la plataforma acusando discriminación.

Este lunes, Daniella Chávez sorprendió en redes sociales con un extenso video donde acusa a la plataforma YouTube de censurar su último videoclip musical en algunos dispositivos y anunció que interpondrá acciones legales.

La modelo que acaba de estrenar su carrera como cantante urbana, expresó entre lágrimas su molestia por la medida en el video de su canción "Colales” que, según sus argumentos, no infringe las normas y también acusó censura en su nombre artístico “Sexy Queen”.

¿Qué dijo Daniella Chávez?

“Me tapé completa porque al parecer mi música sí se puede escuchar, pero mi cuerpo no se puede ver y ya estoy cansada”, comenzó diciendo Chávez en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “En solo 18 días de carrera musical ya tengo más de 121 mil oyentes. Un récord y más de lo esperado para mí. Debería estar celebrando y es al contrario, estoy triste, censurada en todos lados”.

“YouTube hace un par de días me puso modo desenfoque mi video (baneado) solo se puede ver por link directo. Existen miles de videos que muestran más que el mío, No uso armas, no hay consumo de nada ilícito, no imágenes fuertes, Pero es la historia de mi vida”, explicó la modelo entre lágrimas.

Es por ello que Chávez aseguró: "Tomaré acciones legales contra YouTube cueste lo que cueste; porque la respuesta de YouTube fue esta: ¡Cambia de estilo! Gracias a los miles que están en Spotify apoyando y prefiero que vayan allá que a YouTube”.

Chávez comentó que demandará “por discriminación” y aseguró que se trata de una situación recurrente en su vida: “Me da mucha pena porque siento que toda la vida he sido castigada por querer ser yo misma, por querer mostrarme como a mí me gusta y no sé por qué eso tiene que molestarle a la gente. Yo no le hago daño a nadie”.

En ocasiones la plataforma sí adopta esta clase de medidas a través de su “Modo Restringido” cuando los videos publicados no van acorde con la restricción de edad para menores.

Revisa la publicación de Instagram: