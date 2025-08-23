“Aquí nadie cae”: Daniella Chávez expuso en redes a hombre que habría acosado a su hija - Chilevisión

La modelo aseguró que el hombre había enviado mensajes acosando a su hija Isidora, y cuando fue increpado por ambos padres, habría contestado: "Se nota que no vives en Chile, aquí nadie cae".

Daniella Chávez utilizó sus redes sociales este sábado para hacer una grave acusación en redes sociales, donde expuso a un hombre que habría acosado a su hija Isidora Gutiérrez a través de TikTok.

El hombre fue increpado por el padre de la joven, Ariel Gutiérrez, y por Daniella; no obstante, también entregó su versión de los hechos.

¿Qué dijo Daniella Chávez?

"Este señor está acosando vía mensajes a mi hija. Me dijo amenazante: 'Se nota que no vives en Chile. Aquí nadie cae'", publicó Daniella en sus redes sociales junto a una foto del hombre en cuestión y luego agregó: "Así son los cobardes, cuando lo encara el padre de la niña, dice que se equivocó".

Chávez expuso parte de una conversación, donde el hombre pide disculpas a la pareja de Daniella y le asegura que los comentarios ya fueron borrados de la cuenta de TikTok.

"Mi interés por juntarme a conversar sigue en pie", menciona el padre de Isidora, mientras que la persona acusada escribió: "¿No me puedo equivocar? Es un comentario sin intenciones de nada".

Aunque ninguna de las partes expuso los comentarios que fueron enviados a Isidora, el acusado le escribió por chat a Daniella y mencionó: "Yo no soy ni acosador, ni nada de lo que quieras inventar de mí (...) Simplemente fue un comentario que tenía que ver contigo en el TikTok de tu hija".

En esa misma línea, solicita: "Me equivoqué, lo asumo, pero necesito que borres las cosas que tienes sobre mí y mi familia, por favor", a lo que Daniella finalmente concluyó: "La gente cobarde primero hace el daño y luego ruega por disculpas".

Revisa las publicaciones de Instagram: