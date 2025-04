Daniella Chávez acusó a Agustina Cabañas de lucro tras escándalo con Fabricio Vasconcelos - Chilevisión

La empresaria expuso las supuestas intenciones que tendría la joven de sacar beneficios económicos tras la polémica por la supuesta infidelidad del bailarín brasileño.

Daniella Chávez abordó la polémica de Agustina Cabañas y la acusó de querer sacar provecho económico tras la supuesata infidelidad de Fabricio Vasconcelos.

La modelo y empresaria acusó a la joven de querer lucrar luego de que cambiara su versión respecto de la supuesta encuentro íntimo con el brasileño.

VER MÁS DE SHOWPara ello usó su cuenta de X, en donde expuso la situación que involucró a la empresa de venta de contenido para adultos de la cual es dueña.

“Nos escribió la Chica Agustina Cabañas ( Polémica con Fabricio) para pedir hablar conmigo para negociar su entrada como creadora a Onfayer.com”, inició contando.

Sin embargo, según la propia Daniella Chávez, esto no se pudo concretar ya que “se le comunicó que yo y Onfayer no negociamos y menos pagamos por ser una chica Onfayer (no tenemos desesperación)”.

“Para mí todas las chicas tienen la misma importancia y no por estar en una polémica te puedes adjudicar una supuesta fama para intentar negociar un dinero para entrar.. Las puertas están abiertas y se puede crear la cuenta como cualquier chica y si no, hay otras páginas que la pueden recibir”, comentó.

En ese sentido, la creadora de contenido recalcó que “en Onfayer todas son exclusivas”.

La polémica de Agustina Cabañas y Fabricio Vasconcelos

La semana pasada Danilo 21 y Sergio Rojas expusieron un video de Fabricio Vasconcelos que lo involucraría en una presunta infidelidad a su esposa, Mariela Román.

El registro fue enviado Agustina Cabañas, quien además contó que había tenido un encuentro sexual en Temuco en enero pasado con el bailarín.

"Me dijo que estaba soltero. Después de intimar, me dijo que él seguía con su esposa, y yo quedé muy mal", expuso.

El domingo pasado la joven estuvo invitada a Primer Plano para hablar de la supuesta infidelidad, sin embargo cambió su relato y negó el encuentro.