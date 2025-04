Agustina Cabañas cambió su propio relato y negó infidelidad de Fabricio Vasconcelos - Chilevisión

Una hora antes de ser entrevistada por el panel de Primer Plano, la modelo publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde cambió completamente su versión, asegurando que no hubo infidelidad con Fabricio.

Este domingo, Agustina Cabañas estuvo presente en Primer Plano donde protagonizó una serie de discusiones, reclamos e incluso cambió su versión respecto de la supuesta encuentro íntimo con Fabricio Vasconcelos.

Una hora antes de salir al aire, la modelo publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde aseguró que no hubo ninguna infidelidad, detallando que sí hubo un "coqueteo" con Fabricio, pero decidió no seguir adelante cuando supo que tenía esposa.

"Esa es mi verdad"

"Hay un video que está circulando y reconozco que lo compartí con una persona de confianza, pidiéndole expresamente que no lo hiciera público. Lamentablemente no respetó eso, y asumo mi responsabilidad por lo que pasó", aseguró Cabañas.

En esa misma línea, agregó: "Este material audiovisual está tergiversado y los subtítulos no son acordes y están sacados de contexto, además quiero agregar que yo jamás hice los subtítulos".

Por otro lado, enfatizó en que "no tengo ni he tenido ninguna relación con él, más allá de esa conversación que ya conté en un canal de televisión. No hay nada más", negando por completo una infidelidad por parte de Fabricio.

Al salir al aire, la modelo declinó hablar sobre el tema e insistió: "Todo lo que está ahí es mi verdad (...) Fue un coqueteo, apéguense a mi verdad que está en este comunicado".

Conty Ganem contrapreguntó y le recordó que tanto en la nota emitida en el programa, como en los mensajes que Agustina le envió a través de Instagram en dos oportunidades ella aseguró que sí hubo un encuentro íntimo: "¿Qué pasa en el camino que ahora no quieres confirmar lo que sí me contaste por teléfono?", preguntó la periodista.

"No lo voy a responder eso, yo ya dejé mi comunicado y esa es la verdad", cerró Cabañas.

