Agustina Cabañas reapareció en redes tras supuesta infidelidad con Fabricio Vasconcelos - Chilevisión

La joven se había abstenido de publicar contenido en redes sociales tras haber enviado a Danilo21 un video donde asegura haber tenido un encuentro sexual con Fabricio Vasconcelos en enero de este año.

Este viernes, Agustina Cabañas reapareció en redes sociales tras el escándalo en el que se vio envuelta tras asegurar que había tenido un encuentro íntimo con Fabricio Vasconcelos en enero de este año.

La joven que además envió un video a Danilo21 donde presuntamente aparece con el bailarín brasilero, había mantenido un bajo perfil en redes sociales, pero publicó una curiosa fotografía.

Agustina Cabañas reaparece en redes sociales

En ella aparece en una fiesta posando ante las cámaras junto a Emilia Dides, sin embargo, sólo Agustina la sigue en redes sociales, en cambio la Miss Universo Chile no lo hace.

Horas más tarde se tomó una fotografía dentro de un ascensor con la canción de Shakira "Soltera" en el fondo, debido a ola de rumores en la que fue involucrada, donde se aseguró que mantenía un romance con el bailarín.

"El video lo hice para dar como la evidencia de que él me estaba mintiendo, me decía que no estaba casado, pero momentos después me dijo que estaba casado, que me quede callada y yo lo tomé como un menosprecio. Dije voy a grabar esto, por si se hace público", señaló la joven en Que Te Lo Digo.

Finalmente, aclaró: "Tuvimos varios coqueteos, lo que dice Danilo 21. Nos vimos solo esa noche. Yo voy a ser sincera, no quería nada serio, a mí me gusta el leseo, yo quería disfrutar solamente".

Revisa la publicación de Instagram: