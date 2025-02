“Poco hombre”: Daniella Chávez arremetió contra Pollo Castillo y expuso revelador dato - Chilevisión

La modelo utilizó sus redes sociales y le respondió al creador de contenido, quien ha estado dando entrevistas y explicando la caótica visita de Speed al país.

Ya han pasado casi dos semanas desde la visita al país del famoso youtuber Speed, quien tuvo una intensa y alocada jornada en el centro de Santiago el pasado jueves 23 de enero.

Durante esta jornada, Daniella Chávez utilizó sus redes sociales para salir al paso de algunas declaraciones luego de que fuera muy criticado el tour que tuvo el estadounidense y las personas con las que compartió, donde todo estuvo a cargo del creador de contenido Pollo Castillo.

De hecho, la rubia subió un video a TikTok donde le respondió a Castillo, quien había señalado que no sabía que ella también participaría del evento.

Daniella Chávez le responde y desmiente a Pollo Castillo

Fiel a su estilo, directa, Daniella Chávez desmintió al creador de contenido: "Pollo dijo que no sabía que yo iba a estar arriba de esa micro, cuando se subió Speed, y no tenia idea de mi participación, lo encuentro que es de poco hombre no decir que sí sabía, que le faltaron (hace gesto de huevos) para reconocer".

La modelo contó que una semana antes la contactaron para saber si quería participar y ella aceptó. Además, hubo una reunión de la producción del evento con Pollo Castillo, donde confirmaron su participación.

"Ellos me contactaron diciéndome que iba a estar una micro afuera de La Moneda esperando a Speed, pero por temas de logística tuvimos que cambiar la dirección, iba a ser en Parque Almagro. ¿O ustedes piensan que yo ese día me encontraba en el centro, cargué la BIP, me subí a una micro y ¡ah! que suerte estaba Speed? No sean ilusos", manifestó.

Por último, Chávez y en el mismo video, mostró un pantallazo de la conversación donde Pollo Castillo la invita al encuentro con Speed.