“La quería usar”: Daniella Chávez acusó a influencer de “aprovecharse” de su hija y él explotó - Chilevisión

Cuco Cerda, hermano de Raimundo Cerda, se refirió en duros términos luego que la modelo dijera que él quería buscar fama a costa de su hija, Isidora Gutiérrez.

El influencer Cuco Cerda, hermano del ex Gran Hermano Raimundo Cerda, rompió el silencio y respondió a Daniella Chavez tras ser acusado de buscar a su hija por fama, la también creadora de contenidos Isidora Gutiérrez.

“Encuentro grave las palabras que usó Daniella en esta situación. Efectivamente yo estuve saliendo un rato con la Isi. Quiero hacer un llamado al orden y un poco al respeto porque estamos hablando de una señorita”, arremetió en el programa Qué te lo digo.

Aunque reconoció que hubo un acercamiento, negó de forma tajante que fue con malas intenciones. Por otra parte, abordó los dichos de la dueña de OnFayer y señaló que fue ella quien provocó el quiebre entre ambos.

“Una vez nos juntamos afuera de la casa de una amiga de la Isi, ella habló conmigo que me alejara de la Isi porque yo era más grande que ella y no le parecía que estuviéramos juntos”, reveló.

“La Isi me mostró un mensaje que decía eso, que me quería colgar… Lo encontré súper raro, ella no me conoce, nunca compartimos, no me dejó presentarme siquiera”, agregó.

Finalmente, también descartó haber buscado fama al salir con Gutiérrez: "Yo soy nuevo en esto y se habla siempre de que uno se cuelga del uno y del otro… Le digo a Daniella que haga el circo que quiera. Yo por lo menos voy a respetar y no voy a referirme a una señorita que es su hija".

Las duras acusaciones de Chávez contra Cerda

Cabe recordar que fue hace unos días cuando el tiktoker Danilo21 reveló unos chats donde Daniella Chávez calificó en duros términos a Cuco Cerda.

“Ese Cuco tuve que quitarle a mi hija que se la estaba engrupiendo, lo tuve que encarar… Mi hija hace un mes tenía sus 18 y él cumple 29 este mes, la quería usar para fama”, disparó en el mensaje.

“Lo encaré en la calle. Bueno, reacción de mamá no más. Él se quería aprovechar de mi hija. Buscaba fama a toda costa”, aseguró la modelo.