Incendio forestal | Senapred pide evacuar sectores de Santo Domingo en la región de Valparaíso - Chilevisión

La entidad informó que para la evacuación se activó mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia de Chile).
Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) y debido a un incendio forestal, solicitó evacuar sectores de Santo Domingo en la región de Valparaíso.
En concreto, las zonas afectadas y que las personas deben abandonar son Bucalemito, Horizonte del mar y San Guillermo en la mencionada comuna.
Además, se entregaron recomendaciones. "Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".
#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar los sectores Bucalemito, Horizonte del mar y San Guillermo en la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaiso.#SENAPRED activó mensajería SAE.
