 “Sin ética y poca moral”: Pancha Merino se fue en picada contra la nueva pareja de Andrea Marocchino - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso conscriptos y muerte de Franco Vargas: Decretan prisión preventiva para 4 exmilitares ¿Incluye a un actual viceministro de Milei? J.A. Kast reveló la fecha en que dará a conocer a su gabinete AHORA | Gran cantidad de humo se registra sobre Santiago por incendio forestal Incendio forestal en San Pedro ha afectado 1.870 hectáreas: Hay 5 damnificados y 3 viviendas consumidas Comienzan los trabajos de la Línea 9 del Metro: Conectará el sur y el centro de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/12/2025 09:33

“Sin ética y poca moral”: Pancha Merino se fue en picada contra la nueva pareja de Andrea Marocchino

El nuevo romance de su ex sería la misma mujer con quien se le vio en una fiesta capitalina y se habrían conocido un mes y medio antes de que él y Merino terminaran.

Publicado por CHV Noticias

Pancha Merino alzó la voz este miércoles y se refirió a la nueva pareja de Andrea Marocchino, la psicóloga Belén Muñoz, quien sería la misma mujer con quien se le filtraron fotografías en una fiesta capitalina hace cuatro meses.

Muñoz fue pareja de Gary Medel durante un tiempo y el vínculo amoroso con el italiano habría comenzado un mes y medio antes de que él decidiera terminar con Merino, por lo que la panelista tuvo duras palabras para ambos.

¿Qué dijo Pancha Merino?

"Es algo que podía pasar. Uno no puede pretender que te quieran como una quiere que la quieran, así que hay que soltar", explicó la actriz en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Para mí, una mujer que persigue en una discoteca a un hombre comprometido es una persona sin ética y poca moral".

Merino aseguró que no sintió nada tras enterarse de esta relación: "Se merece ser feliz y que le vaya bien. Yo estoy bien sin él y que haga su vida, es lo que tiene, tenemos que hacer. Yo estoy bien, tranquila, feliz y él volvió a su target de antes".

Por otra parte, la panelista de farándula comentó que está totalmente enfocada en ella y sus hijos: "La verdad es que no me hacía bien la relación. Terminé y me empezó a ir bien (...) Feliz con mi soltería".

"Solo disfrutando. La verdad es que yo busco un hombre que le guste y respete la familia y no el carrete. La prioridad debe ser otra cosa y en eso pongo mucho ojo", concluyó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Protección 2026: Si cumples este requisito, recibes pagos por 24 meses sin postular

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Testigo de asalto a pareja intervino y mató a delincuente en La Cisterna

Una pareja que retiró una importante suma de dinero de una sucursal bancaria fue abordada por un grupo de delincuentes, momento en que un hombre sacó su arma y la usó en contra del conductor del auto donde se movilizaba el grupo.

16/12/2025

“Les pido respeto”: La caótica salida de José Antonio Kast de la Casa Rosada tras reunión con Milei

El presidente electo se molestó con la prensa y mantuvo una discusión al ver que las cámaras no dejaban pasar a los adherentes al frontis del palacio de gobierno argentino.

16/12/2025

Cony Capelli actualiza su estado de salud y revela si bailará o no en el aquadance: “Una infección fuerte”

La participante del estelar dio detalles de su estado de salud tras publicar una historia que preocupó a sus seguidores, asegurando que a pesar de eso, si bailará en el aquadance.

16/12/2025

“Algunos ganan $20 millones”: Gendarme detalló cómo operaban funcionarios detenidos por red de corrupción

Un gendarme conversó con el matinal de Chilevisión Contigo En La Mañana, donde reveló cómo operaban la red de corrupción dentro de Santiago 1.

16/12/2025