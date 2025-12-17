“Sin ética y poca moral”: Pancha Merino se fue en picada contra la nueva pareja de Andrea Marocchino - Chilevisión

El nuevo romance de su ex sería la misma mujer con quien se le vio en una fiesta capitalina y se habrían conocido un mes y medio antes de que él y Merino terminaran.

Pancha Merino alzó la voz este miércoles y se refirió a la nueva pareja de Andrea Marocchino, la psicóloga Belén Muñoz, quien sería la misma mujer con quien se le filtraron fotografías en una fiesta capitalina hace cuatro meses.

Muñoz fue pareja de Gary Medel durante un tiempo y el vínculo amoroso con el italiano habría comenzado un mes y medio antes de que él decidiera terminar con Merino, por lo que la panelista tuvo duras palabras para ambos.

¿Qué dijo Pancha Merino?

"Es algo que podía pasar. Uno no puede pretender que te quieran como una quiere que la quieran, así que hay que soltar", explicó la actriz en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Para mí, una mujer que persigue en una discoteca a un hombre comprometido es una persona sin ética y poca moral".

Merino aseguró que no sintió nada tras enterarse de esta relación: "Se merece ser feliz y que le vaya bien. Yo estoy bien sin él y que haga su vida, es lo que tiene, tenemos que hacer. Yo estoy bien, tranquila, feliz y él volvió a su target de antes".

Por otra parte, la panelista de farándula comentó que está totalmente enfocada en ella y sus hijos: "La verdad es que no me hacía bien la relación. Terminé y me empezó a ir bien (...) Feliz con mi soltería".

"Solo disfrutando. La verdad es que yo busco un hombre que le guste y respete la familia y no el carrete. La prioridad debe ser otra cosa y en eso pongo mucho ojo", concluyó.