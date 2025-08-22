 “No fue aislado...”: Sergio Rojas revela desconocido romance de Fran Virgilio y Andrea Marocchino - Chilevisión
22/08/2025 13:02

“No fue aislado...”: Sergio Rojas revela desconocido romance de Fran Virgilio y Andrea Marocchino

El periodista Sergio Rojas expuso detalles inéditos de un supuesto vínculo amoroso que habría existido entre la esposa de Karol Dance y la expareja de Francisca Merino.

Publicado por CHV Noticias

Luego de que se destapara la infidelidad de Karol Lucero a su esposa Francisca Virgilio, han comenzado a circular diversos rumores sobre el pasado de la relación y de posibles quiebres producto de otras infidelidades. 

En esa línea, el periodista Sergio Rojas indicó que, en una de sus primeras rupturas con el animador, Virgilio habría tenido una relación fugaz con el italiano Andrea Marocchino

Según el comunicador, todo esto habría ocurrido en el 2019, cuando el exYingo le habría sido infiel a la influencer y Marocchino aún no comenzaba su relación con la actriz Pancha Merino

Revelan desconocida relación entre Fran Virgilio y Andrea Marocchino

Según expuso Rojas en Que te lo digo la influencer y el empresario italiano habrían tenido varios encuentros, por lo que se trataría de un romance fugaz. 

Fran ya había enfrentado episodios de infidelidad por parte de Karol, y en ese contexto ellos se separaron. Fue ahí cuando ella comenzó un romance con Andrea Marocchino”, señaló. 

Rojas afirmó que "no fue un encuentro aislado, sino un romance incipiente" y que Pancha Merino habría tenido conocimiento de esta relación. 

