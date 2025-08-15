 "Siempre he querido llenar un vacío": La reflexión de Pancha Merino tras quiebre con Andrea Marocchino - Chilevisión
15/08/2025 18:09

"Siempre he querido llenar un vacío": La reflexión de Pancha Merino tras quiebre con Andrea Marocchino

La animadora aseguró que ya pasó el luto del término de su relación y explicó por qué no está interesada en conocer a alguien nuevo.

Publicado por CHV Noticias

Han pasado casi 10 días desde que Francisca Merino anunció el término de su relación con Andrea Marocchino, luego de pasar más de seis años juntos y planes de matrimonio.

Tras varios días de especulaciones, la panelista aprovechó de reflexionar sobre su reciente ruptura y sobre cómo ha afrontado las relaciones amorosas a lo largo de su vida en el programa Tal Cual.

"Lo que me explicó mi sicóloga y algo que es verdad, es que yo siempre he querido llenar un vacío que me quedó de la niñez con mi papá", confesó.

La reflexión de Pancha Merino

 "Creo en ese amor que es para toda la vida. Cuando pasan cosas, cuando los dos entran en distintos intereses, en distintas frecuencias, se rompe ese amor romántico y ahí caemos en la realidad, pero lo voy a tomar como una lección de vida", explicó en relación con los motivos que llevaron a la ruptura.

Por otro lado, la comunicadora aseguró que va "estoy súper bien, de verdad estoy bien. Siento que es lo mejor que me pudo haber pasado y que Dios me está bendiciendo con esto, pero no tengo ganas de salir con nadie".

En esa línea, Merino recalcó que no tiene interés en salir con nuevas personas: "ya no estoy en luto, no tengo ganas de conocer a gente, pero no me siento en luto. Ya no lloro, ya los recuerdos no tienen emoción".  

