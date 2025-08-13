Supuesta infidelidad: Destapan verdadera causa del quiebre entre Pancha Merino y Andrea Marocchino - Chilevisión

En Plan Perfecto, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló la verdadera causa detrás de la separación entre la actriz y el empresario.

Un verdadero remezón causó en el mundo de la farándula la confirmación del quiebre entre Pancha Merino y Andrea Marocchino y ahora, tras varios días, se supo que todo habría sido causado por una supuesta infidelidad.

En Plan Perfecto, la periodista Cecilia Gutiérrez fue la encargada de destapar la verdadera causa de la separación y cómo se dieron los hechos.

Primero, la comunicadora aclaró que esto no es algo reciente y que, por el contrario, se lleva arrastrando hace varios meses.

"Ellos estaban en una crisis hace por lo menos un mes y seguían conversando, pero hubo un hecho que fue la gota que rebalsó el vaso", dijo, añadiendo que "ella tiene razones fundadas para creer que hubo una infidelidad por parte de él".

Sin más rodeos, Gutiérrez afirmó haber tenido acceso a fotos de Andrea Marocchino con otra mujer.

"Son fotografías de un carrete en que Andrea está con otra chica", insistió, pero también aprovechó para aclarar su contenido.

"A ver, yo te mentiría si te digo que en la foto aparecen basándose, pero sí aparecen cerca. Es una mujer que Pancha ya tenía en su radar", puntualizó.

Este escenario, dice Ceci Gutiérrez, "vino a saturar a la Pancha", que ya arrastraba una suerte de incomodidad con actitudes del círculo de amigos del empresario.

Así las cosas, Andrea Marocchino dejó el departamento que compartían y ahora la actriz estaría solo viviendo con sus hijos.

Mira acá las fotos: