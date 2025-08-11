 “Viviendo mi duelo”: Pancha Merino se desahoga tras quiebre con Andrea Marocchino - Chilevisión
11/08/2025 08:09

“Viviendo mi duelo”: Pancha Merino se desahoga tras quiebre con Andrea Marocchino

En el último capítulo de Primer Plano, la actriz se refirió a su separación con Andrea Marocchino. "Me tengo que sostener, porque tengo tres niños que me necesitan", sinceró.

Francisca Merino se refirió este domingo a su separación con Andrea Marocchino, luego de seis años de relación y hasta planes de matrimonio.

En el último capítulo de Primer Plano, la actriz afirmó que "yo estoy bien, yo confío en Dios. Creo que los cambios son fuertes, son dolorosos, pero siempre son para mejor".

"Me tengo que sostener, porque tengo tres niños que me necesitan y yo también a ellos. Tengo cuatro mascotas que también amo. Tengo una familia, esa es mi familia y los cambios siempre son para mejor", resaltó.

Sin entrar en mayores detalles, Merino explicó que "(con Andrea) entramos en sintonías diferentes, nos llegó un cambio y listo. Yo lo acepto y quiero fluir en ese cambio".

"No voy a seguir con el tema, no es la primera vez que me pasa (...) Me ha pasado varias veces con varias parejas, incluyendo al padre de mis hijos", agregó.

No obstante, la panelista insistió en que "los cambios son dolorosos al principio y estoy viviendo mi duelo, pero voy a salir adelante. Te lo doy por seguro y es para mejor".

El quiebre de Pancha Merino y Andrea Marocchino

Merino y Marocchino se conocieron en 2019 en un evento de la Fórmula E y, desde entonces, comenzaron una relación que derivó en planes de matrimonio

Inicialmente querían casarse en Italia, donde nació el hijo de Luciano Marocchino, pero diversos motivos los obligaron a tomar la decisión de suspenderlo.

Si bien ninguno de los involucrados había entregado hasta ahora una versión oficial, el periodista Sergio Rojas aseguró la semana pasada en el programa Que te lo digo que este quiebre "no tendría vuelta atrás".

Entiendo que parte de la familia de Andrea estaría muy contenta, porque la acusan de ser la culpable entre el quiebre familiar de Marcello, Luciano, y Andrea Marocchino”, detalló Rojas.

En tanto, Daniella Campos sostuvo que “el rol de Andrea estaba complejo, porque Pancha ya es mamá. Esto venía arrastrándose un tiempo hasta que pasa una situación puntual y Pancha decide sacar sus cosas de la casa de Andrea e irse”.

