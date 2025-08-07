“No tendría vuelta atrás”: La verdadera razón del quiebre entre Pancha Merino y Andrea Marocchino - Chilevisión

La separación entre la actriz y el empresario italiano habría sido arrastrada por un conflicto familiar anterior. Todo indica que no habría posibilidad de reconciliación.

Pancha Merino y Andrea Marocchino terminaron su relación luego de más de seis años juntos e incluso planes de matrimonio.

La misma actriz confirmó la noticia luego de que la información fuera revelada en el programa Que te lo digo de Zona Latina.

La razón del quiebre de Pancha Merino y Andrea Marocchino

El panel de Que te lo digo entregó detalles de las razones que motivaron el quiebre entre la pareja, la que según Sergio Rojas “no tendría vuelta atrás”.

”Entiendo que parte de la familia de Andrea estaría muy contenta, porque la acusan de ser la culpable entre el quiebre familiar de Marcello, Luciano, y Andrea Marocchino”, detalló.

Al respecto, el periodista contó que Daniella Campos filtró el quiebre asegurando que “está la cagá... Pancha Merino sacó sus cosas del departamento de Andrea”.

“El rol de Andrea estaba complejo, porque Pancha ya es mamá. Esto venía arrastrándose un tiempo hasta que pasa una situación puntual y Pancha decide sacar sus cosas de la casa de Andrea e irse”, agregó.

Incluso señaló que la verdad de la separación sería porque “dicen que ella no sólo lo habría separado de la familia, sino que de todo su círculo cercano de amigos. Decía que todos eran unos chupasangre”.