 Caso conscriptos y muerte de Franco Vargas: Decretan prisión preventiva para 4 exmilitares - Chilevisión
Caso conscriptos y muerte de Franco Vargas: Decretan prisión preventiva para 4 exmilitares
17/12/2025 10:39

Caso conscriptos y muerte de Franco Vargas: Decretan prisión preventiva para 4 exmilitares

A estos cuatro exfuncionarios del Ejército se debe sumar un quinto involucrado, quien quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total tras la audiencia en el Juzgado de Garantía Arica. 

Este miércoles, se decretó la prisión preventiva para cuatro exmilitares, quienes fueron formalizados por la fatal marcha en Putre (abril de 2024), donde falleció el conscripto Franco Vargas y otros resultaron heridos.

Mientras que un quinto involucrado quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total tras la audiencia en el Juzgado de Garantía Arica. 

Todos los exfuncionarios del Ejército fueron formalizados por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio, lesiones graves gravísimas por otros dos conscriptos que resultaron con extremidades amputadas y lesiones graves.

Bono de Protección 2026: Si cumples este requisito, recibes pagos por 24 meses sin postular

