Un video íntimo, llanto, amenazas y demandas: ¿Qué pasó entre Mariela Sotomayor y Mario Velasco? - Chilevisión

Los paneles de farándula llevan días reaccionando a los dichos de Mariela Sotomayor en un podcast donde acusó a Mario Velasco de amenazarla con la filtración de un video íntimo que al parecer no sería real.

El pasado 15 de diciembre, la farándula se estremeció tras el relato de Mariela Sotomayor en el podcast "Amiga ¿Supiste?", donde reveló que había recibido la información de que existía un video íntimo suyo al interior de una fiesta capitalina.

La periodista explicó que los hechos se remontan a noviembre de este año tras su enemistad con Daniela Aránguiz. En ese tiempo fue a una fiesta con unos amigos y perdió el conocimiento tras haber ingerido muy poco alcohol, recordando solo ciertos pasajes de esa noche como si fueran un sueño.

¿Qué pasó entre Mariela Sotomayor y Mario Velasco?

Días después, Sotomayor aseguró que recibió un mensaje de Pablo Candia, quien le dijo: "me ofrecieron un video", en relación con esa misma noche y ella creyó que se trataba de un registro coqueteando con un hombre al que recuerda vagamente.

"Me escribe que el video lo tiene Mario Velasco, que no lo ha mostrado a nadie y que jamás lo haría con alguien que conoce y que trabajo con ella, que es leal y que tiene códigos, así que tranquila", explicó la periodista, quien se enteró en ese momento que se trataba de un video íntimo.

Ante la preocupación de que le hubiese pasado algo que ella no recordara, la periodista relató que contactó a Velasco, quien respondió: "Quédate tranquila, yo no tengo ningún video, ni lo he visto así que nada. Tranqui, y aunque lo tuviera" (sic).

El relato en dicho podcast estalló y al día siguiente Mario Velasco solo se limitó a decir en conversación con Fotech: "O sea, una vez más, Mariela hablando hue... Nada que decir del tema. Estoy tranquilo".

Horas más tarde, el animador publicó en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de una conversación con Sotomayor que confirma su relato en el podcast. En el chat, Velasco asegura: "Sí, obvio. Te entiendo, pero alguien vio algo y dicen del video, pero yo la verdad no sé mucho más".

Ese mismo día, Claudia Schmidt reveló en Noche de Suerte que el video no existe y que todo había sido parte de un plan de sus excompañeros de trabajo en Zona de Estrellas porque no tenían una buena relación con ella: "Te puedo decir que yo estuve presente, que yo escuché que: ‘bueno, démosle un sustito’".

Schmidt hizo un mea culpa y lamentó no haberle dicho la verdad en ese momento: “El video que te hicieron creer que existía, al menos yo te puedo decir que de ese carrete, ese video no existe. Te quisieron dar un pequeño susto, insegurizarte, asustarte, no me parece gracioso”, mencionó.

Es por ello que durante la tarde de este martes, Mariela Sotomayor hizo una transmisión en vivo llorando, donde señaló: "Ya mucho he llorado, mucho he sufrido y mucho he tenido que aguantar, un millón de injusticias, si ustedes supieran. Pero aun así yo trabajo honestamente y no me merecía esto. Y nadie se lo merece. Nadie".

"No se preocupen, que yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, porque esta h… no se va a quedar así. La Daniela Aránguiz es una mentirosa, porque ella nunca tuvo nada. Porque ese video no existe. Para que vean ustedes hasta dónde es capaz de llegar la maldad humana", agregó.

En esa oportunidad, la periodista aseguró que había vuelto a conversar con Mario Velasco, quien le reiteró que ese video sí existe: "A mí Mario Velasco ayer me dijo: ‘Mira las cámaras de seguridad’. Y olvídense cómo me trató de loca, porque yo le dije así: ‘Se te cayó la máscara, m..., por mentiroso’.

Finalmente, Sotomayor anunció acciones legales: "Todas las personas que tengan que ser llamadas a declarar, donde sean, lo van a tener que hacer. No estoy amenazando por amenazar y tengo las pruebas, que es lo más importante… Hay una niña que dice: ‘Te revictimzas’. No me estoy revictimizando, estoy diciendo la verdad", cerró.

Revisa la publicación de Instagram: