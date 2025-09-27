 Mariela Sotomayor sorprendió con radical procedimiento estético: “Le quedó hermoso” - Chilevisión
27/09/2025 16:20

Mariela Sotomayor sorprendió con radical procedimiento estético: “Le quedó hermoso”

La periodista publicó los resultados de su intervención en Instagram en conjunto con la clínica encargada de realizar el procedimiento.

Publicado por CHV Noticias

Mariela Sotomayor dio a conocer a través de sus redes sociales la realización de un procedimiento estético en su rostro.

La periodista publicó en conjunto a una clínica especializada el antes y después de su rostro, el cual dejó sorprendidos a sus seguidores.

El tratamiento se realizó mediante la aplicación de ácido hialurónico en los pómulos, con el objetivo de, según dio a conocer el centro estético, "suavizar el contorno y disminuir la apariencia de ojeras".

"Un procedimiento seguro y con resultados naturales, que realza la mirada y la frescura del rostro", añadieron desde la clínica.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, y es que inmediatamente dejaron sus comentarios en la publicación.

"Maravilloso el cambio", "qué heavy el cambio", "le quedó hermoso, se ve un rostro menos cansado"; fueron algunos de los comentarios que recibió la comunicadora.

Mira el antes y después de Mariela Sotomayor a continuación:

Publicidad

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

