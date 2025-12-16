Habrían sido vistos juntos: Revelan identidad de quien sería la nueva pareja de Andrea Marocchino - Chilevisión

A cuatro meses del bullado quiebre sentimental con Pancha Merino, Andrea habría encontrado el amor en una psicóloga con quien fue visto en la fiesta de la Cámara de Comercio Italiana.

Este martes se reveló que Andrea Marocchino habría encontrado el amor nuevamente, a cuatro meses de su bullado quiebre sentimental con Pancha Merino.

La pareja estuvo durante siete años juntos e incluso había planes de matrimonio, pero en agosto de este año se anunció la separación y luego hubo rumores de infidelidad por parte del italiano.

¿Quién es la nueva pareja de Andrea Marocchino?

Al respecto, La Hora aseguró que la nueva pareja de Marocchino se llama Belén Muñoz Hinrichsen, una psicóloga de profesión egresada de la Universidad San Sebastián que tiene casi 2.400 seguidores en Instagram.

Ambos se habrían conocido por amigos en común y habrían comenzado a salir un mes antes de que Marocchino terminara su relación con Francisca Merino.

Finalmente, aseguraron que Marocchino y su nueva pareja fueron vistos de la mano el pasado 1 de diciembre en la fiesta de la Cámara de Comercio Italiana.

Revisa las fotografías: