Pancha Merino abordó quiebre con Andrea Marocchino: “Cuando no te aman como quieres...” - Chilevisión

29/09/2025 14:15

Pancha Merino abordó quiebre con Andrea Marocchino: “Cuando no te aman como quieres...”

La actriz entregó detalles inéditos de su quiebre con Marocchino, con quien incluso tenía planes de matrimonio. "Simplemente nos fuimos alejando", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Francisca Merino entregó detalles inéditos de su quiebre con Andrea Marocchino, luego de seis años de relación.

En agosto pasado se dio a conocer la separación de la actriz con Marocchino, con quien incluso tenía planes de matrimonio.

"Cuando no te aman como quieres que te amen, debes soltar", afirmó Merino en entrevista con Revista Velvet.

"Yo me enamoré de un hombre y el 20 de julio fue otra persona la que se fue. Ese no era mi Andrea. Y no volvió nunca más, ni para mí ni para mis niños que lo adoraban", agregó.

Pancha Merino y su quiebre con Andrea Marocchino

En la misma conversación, la panelista de TV habló por primera vez en profundidad sobre el impacto emocional después del quiebre.

"He llorado mucho, más que nunca, pocas veces he llorado tanto. Lo quería y lo quiero obviamente", expresó.

Consultada por las razones de la separación, la actriz aclaró que "no hubo algo puntual, simplemente nos fuimos alejando. Él volvió a su círculo íntimo, que son puros cincuentones sin pareja y sin familia. Hombres que frecuentan la noche".

"Soy tremendamente leal y eso incluye la fidelidad. Amo desde la autonomía, no desde la dependencia, entonces te aseguro que soy muy difícil de olvidar", agregó.

Asimismo, aseguró que no se referirá más al tema. "Uno nunca sabe lo que puede pasar, pero sí sé que no volveré a referirme a él públicamente. Esta es la última vez".

