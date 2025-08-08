 “Nunca en la vida...”: Pancha Merino desclasificó episodio días antes del quiebre con Marocchino - Chilevisión
08/08/2025 10:30

“Nunca en la vida...”: Pancha Merino desclasificó episodio días antes del quiebre con Marocchino

La panelista de farándula entregó detalles de una "imperdonable" escena que protagonizó el empresario italiano, pues acusó que la dejó plantada una noche de viernes.

Días antes de su separación, la propia Francisca Merino transparentó que su relación con Andrea Marrocchino no iba del todo bien, pues reveló haber sido "plantada" por su entonces pareja.

Fue en medio del programa Tal Cual de TV+ donde la panelista de farándula relató la situación, pues contó que el empresario italiano prefirió salir con un amigo antes que con ella.

"Este italiano se me desapareció", comenzó diciendo. "Llegó como a las 1 y tanto, me dejó plantada y yo arregladita y todo. Al final me enojé, lo llamé 20 veces, lo reté… ".

Luego, continuó: "al final me acosté, me hice una ensalada y me puse a ver mi serie italiana". Acto seguido, ahondó en lo ocurrido y añadió que Andrea "se fue de carrete y según él que estaba muy mal Mauricio (amigo de Andrea), que había tenido un problema tremendo".

¿Qué hizo Francisca? "Por supuesto que llamé a Mauricio también, me pasé todos los rollos, me vino una angustia atroz". "Es que nunca en la vida me había hecho eso (dejarla plantada)", confesó.

Finalmente, la comunicadora señaló que "me importa una raja su amigo, primero está su mujer". "Tú crees que yo dejaría a mi pareja botada por una amiga, ni cagando. Lo llamé como 50 veces", cerró.

La razón del quiebre de Pancha y Andrea 

El panel de Que te lo digo entregó detalles de las razones que motivaron el quiebre entre la pareja, la que según Sergio Rojas “no tendría vuelta atrás”.

Entiendo que parte de la familia de Andrea estaría muy contenta, porque la acusan de ser la culpable entre el quiebre familiar de Marcello, Luciano, y Andrea Marocchino”, detalló.

Al respecto, el periodista contó que Daniella Campos filtró el quiebre asegurando que “está la cagá... Pancha Merino sacó sus cosas del departamento de Andrea”.

“El rol de Andrea estaba complejo, porque Pancha ya es mamá. Esto venía arrastrándose un tiempo hasta que pasa una situación puntual y Pancha decide sacar sus cosas de la casa de Andrea e irse”, concluyó.

