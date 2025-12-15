Vendedor de flores es detenido por violar a hombre en cementerio de Talcahuano - Chilevisión

El presunto autor del delito fue detenido en situación de flagrancia y se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva.

Un hombre, vendedor de flores de un cementerio ubicado en la ciudad de Talcahuano, región del Biobío, fue detenido por la Policía de Investigaciones tras ser denunciado por violación.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 10 de diciembre en los baños del cementerio N°2 de dicha ciudad, por lo que la víctima, un hombre mayor de edad, acudió hasta la PDI a denunciar una agresión sexual.

Tras esto, el Ministerio Público instruyó a detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Concepción para que se hicieran cargo de las diligencias, las cuales acreditaron el delito.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

PDI confirmó que hombre sufrió agresión sexual

"Tras las indagatorias, que incluyeron el trabajo de campo y pericias en el sitio del suceso, levantamiento de evidencias biológicas, empadronamiento de testigos, la declaración de la propia víctima y el resultado de los exámenes a los cuales fue sometido, permitieron determinar la veracidad del relato", indicó Rodrigo Henríquez Moraga, jefe de la unidad especializada.

Por esta razón el presunto autor de este delito fue detenido en situación de flagrancia para luego ser puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talcahuano, donde fue formalizado por el delito de violación y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.