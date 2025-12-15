Quién es Claudio Alvarado, el encargado del traspaso de mando y posible ministro de Kast - Chilevisión

El exministro de Sebastián Piñera fue designado para coordinar el traspaso junto al ministro Álvaro Elizalde. Desde el entorno del presidente electo lo perfilan como carta segura para el comité político del futuro gobierno.

En horas de esta mañana el presidente electo José Antonio Kast acudió a La Moneda junto a su esposa, Pía Adriasola, para un encuentro con el presidente Gabriel Boric. En la cita comenzó la planificación de lo que será el traspaso de mando de cara al próximo 11 de marzo.

El exdiputado llegó en compañía de seis asesores: el abogado y asesor estratégico Cristián Valenzuela; el presidente de republicanos, Arturo Squella; el economista Jorge Quiroz; su coordinadora del programa social, María Jesús Wulf; y el ingeniero Sebastián Figueroa.

También estuvo presente el exministro Claudio Alvarado, quien hoy fue designado por el presidente electo como la persona encargada del traspaso de mando en coordinación con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

¿Interior o Segpres? Quién es el exministro Claudio Alvarado

Alvarado tiene 65 años, es ingeniero comercial y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Se desempeñó como ministro Secretario General de la Presidencia desde el 4 de junio al 28 de julio de 2020, en la segunda administración de Sebastián Piñera.

También fue subsecretario General de la Presidencia, entre marzo de 2010 y marzo de 2014 y entre marzo de 2018 y noviembre de 2019, y subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo entre noviembre de 2019 y junio de 2020.

Fue diputado por el distrito 58 de la región de Los Lagos por cuatro períodos entre 1994 y 2010. Desde agosto de 2020 hasta marzo del 2022 asumió como senador por la región del Biobío, en reemplazo de Víctor Pérez.

Su primer cargo público lo asumió en julio de 1985, cuando fue designado alcalde de Quemchi a la edad de 25 años por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Fue jefe comunal hasta diciembre de 1986.

Según medios como La Tercera, Alvarado es uno de los nombres fijos para el gabinete de Kast, particularmente para el comité político. Incluso aseguran que ha estado en conversaciones para asumir la Secretaría General de la Presidencia o el ministerio del Interior.

Sin definir aún cargos específicos, el nombre del exministro se perfilaría para esos dos puestos. Tendría buena relación con el presidente electo, pues se conocieron en el Congreso siendo diputados, donde compartieron por tres periodos.