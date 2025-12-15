 Gobierno anuncia nota de protesta por dichos de Petro sobre Kast: Lo tildó de “nazi” y “demonio” - Chilevisión
15/12/2025 14:49

Gobierno anuncia nota de protesta por dichos de Petro sobre Kast: Lo tildó de “nazi” y “demonio”

El minsitro del Interior, Álvaro Elizalde, dio a conocer la acción diplomática luego de una serie de publicaciones del presidente de Colombia en la red social X. "Chile decide y tenemos que respetar ese resultado", dijo el secretario de Estado.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunció que el Gobierno enviará una nota de protesta luego de los dichos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la elección de José Antonio Kast como el próximo presidente de la República. 

Esto, luego de una reunión que el presidente Gabriel Boric sostuvo esta mañana con el presidente electo en el palacio de La Moneda. Personeros de la oposición también habían solicitado la aplicación de esta acción diplomática.

"En Chile tenemos una democracia que se basa, en primer lugar, por una institucionalidad fuerte y, en segundo lugar, por el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Y tenemos, yo diría, un patrimonio, un acervo colectivo que entre todos tenemos que preservar", dijo Elizalde.

El secretario de Estado continuó e hizo un llamado a que "se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas, desde cualquier parte del mundo, por parte de todas las autoridades".

"El pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la democracia. Quienes luchamos por la recuperación de la democracia lo hicimos precisamente para que siempre se respetara la voz del pueblo", reflexionó.

Los dichos de Gustavo Petro sobre Kast

Las palabras de Petro fueron en reacción a una publicación de su simil argentino Javier Milei. "Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte", lanzó el colombiano, luego que su par celebrara el "retroceso" de la izquierda en el contiente.

En otro post, señaló que "el péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles".

"El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet", arremetió el mandatario.

"Elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir. Que cuiden la tumba de Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve, y fui feliz cerca de esa casa", complementó.

 

