Decisión unánime: Gloria Ana Chevesich se convierte en la primera presidenta de la Corte Suprema - Chilevisión

Con el nombramiento, la ministra se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de Chile y comenzará con sus funciones a partir del 6 de enero de 2026.

Este lunes se eligió a la nueva presidenta de la Corte Suprema, cargo que encabezará Gloria Ana Chevesich por el bienio 2026-2027.

La elección se definió por votación unánime, respaldada por la tradición del criterio de antigüedad que ha primado para la elección del mandamás del Poder Judicial.

Con el nombramiento, Gloria Ana Chevesich hizo historia y se convirtirá en la primera mujer al mando de la Corte Suprema en la historia de Chile.

La ministra asumirá formalmente en el cargo a partir del 6 de enero de 2026, sucediendo a Ricardo Blanco.

Luego de la votación, Chevesich fue homenajeada por funcionarias del Poder Judicial, quienes la recibieron entre aplausos en las dependencias y le regalaron un ramo de flores.

Gloria Ana Chevesich es la primera presidenta de la Corte Suprema.

La ministra Gloria Ana Chevesich es elegida como presidenta de la Corte Suprema para el bienio 2026-2027.





¿Quién es Gloria Ana Chevesich?

Gloria Ana Chevesich es una abogada y jueza que se convertirá en la primera mujer presidenta de la Corte Suprema de Chile, a partir de 2026.

Fue nominada para intergar la Corte Suprema en 2013 por el expresidente Sebastián Piñera y asumió en agosto del mismo año.

Chevesich es recordada por asumir la investigación del conocido caso MOP-Gate donde se destapó una serie de irregularidades y corrupción al interior del Ministerio de Obras Públicas.

La elección de Chevesich ocurre en un contexto de creciente desconfianza hacia el Poder Judicial, marcado por la llamada trama bielorrusa y la implicación de figuras como Ángela Vivanco y Diego Simpertigue en distintas aristas de la investigación