Corte Suprema rechazó remoción de juez Antonio Ulloa por vínculo con Caso Audios y sigue en el cargo - Chilevisión

El máximo tribunal abrió un sumario en contra el ministro de la Corte Suprema en enero pasado, luego de que se filtraran conversaciones con el imputado que protagoniza el Caso Audios.

Este martes el pleno de la Corte Suprema rechazó la remoción del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

El máximo tribunal debió revisar la situación del juez a raíz de su vínculo con el abogado protagonista del Caso Audios, Luis Hermosilla.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El cuaderno de remoción en contra del ministro se abrió luego de que fueran reveladas conversaciones celulares con el legista, en las que se habrían cometido una serie de presuntas infracciones a su cargo.

Según reportó Radio BíoBío, se trataría de: posible violación al deber de reserva, vulneración del deber de imparcialidad, posible actuar con falta de probidad y una eventual conducta impropia en designaciones.

En ese contexto, este martes se descartó la remoción, con votos a favor de los ministros Ricardo Blanco, Gloria Chevesich, Andrea Muñoz, Leopoldo Llanos, María Soledad Melo, Mireya López y la ministra suplente Eliana Quezada.