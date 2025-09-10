Por vínculo con Caso Audios: Corte Suprema removió a la ministra Verónica Sabaj - Chilevisión

Este miércoles la Corte Suprema resolvió remover a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, por su vínculo con Luis Hermosilla, abogado involucrado en el Caso Audios.

La magistrado se encontraba suspendida de sus funciones mientras se realizaba la investigación disciplinaria correspondiente, tras la apertura de un cuaderno de remoción.

María Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema, dio a conocer el veredicto en el que se decidió apartar a Sabaj por incurrir en conductas que no están acorde con su labor en el Poder Judicial.

“La ministra incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que desde luego, priman por sobre su derecho a la inamovilidad al haber incurrido en un mal comportamiento que atenta contra las bases de un Estado democrático de derecho, descartándose las alegaciones de la defensa en los términos que se desarrollarán en el fallo”, señaló.

AHORA: Corte Suprema remueve a ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj Escudero. pic.twitter.com/IQPHGjJxLc — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) September 10, 2025

Vinculación al Caso Audios

El nombre de Verónica Sabaj salió a la luz en medio del Caso Audios a raíz de la filtración de unas conversaciones con el abogado Luis Hermosilla.

En las conversaciones que fueron reveladas por The Clinic se evidencian gestiones de Hermosilla y Andrés Chadwick para que fuera elegida para integrar la Corte de Apelaciones de Santiago. A cambio, ella habría realizado favores en beneficio del penalista.