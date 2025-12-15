“Igual a tu padre”: Marlén Olivari mostró lo grande que está su hijo con Luciano Marocchino - Chilevisión

La modelo sorprendió al compartir varias fotos junto a su familia en el día de la elección presidencial. En las imágenes aparece su hijo, que ya tiene 14 años.

Este domingo, Marlén Olivari sorprendió en redes sociales al mostrar lo grande que está su hijo Lorenzo, fruto de su relación con Luciano Marocchino.

A través de Instagram, la modelo publicó varias fotos del momento en que se dirigió a votar para esta segunda vuelta presidencial.

"En familia, como siempre, cumpliendo con nuestros deberes cívicos. Vamos chilenos", escribió Olivari en la publicación.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En las imágenes, aparecen su esposo Luciano, poniendo fin a los rumores de separación; y Lorenzo, su hijo, que ya tiene 14 años.

El posteo de Marlen generó la inmediata reacción de los usuarios, especialmente por lo crecido que está su retoño. "Linda familia", "qué grande está Lorenzo", "igual a tu padre" y "es igual a su abuelo materno", fueron parte de los comentarios.

Revisa la publicación acá: