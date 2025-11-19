 “Le afectó mucho”: Revelan que Luciano Marocchino estaría viviendo con pareja 50 años menor - Chilevisión
19/11/2025 21:28

“Le afectó mucho”: Revelan que Luciano Marocchino estaría viviendo con pareja 50 años menor

Pablo Candia volvió a ratificar en Plan Perfecto que Marlén Olivari y Luciano Marocchino están separados y entregó nuevos detalles sobre el quiebre amoroso.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Pablo Candia entregó nuevos detalles respecto de la presunta separación entre Marlen Olivari y Luciano Marocchino en el último capítulo de Plan Perfecto.

El periodista volvió a asegurar que la pareja se encuentra separada desde antes que Marlen ingresara a un reality show y reveló que los problemas entre ambos venían desde hace un año, aproximadamente.

¿Qué se sabe sobre la separación entre Marlen Olivari y Luciano Marrochino?

"Las imágenes que se vieron este domingo de ambos tomados de la mano eran pa' la pantalla no más", señaló Candia respecto de los videos de Marrochino acompañando a Olivari a votar en las Elecciones 2025 junto al hijo que tienen en común.

En esa misma línea, agregó: "Pero realmente la Marlen está muy mal, le afectó mucho esta separación y vienen mal ya desde hace un año atrás. Esto no viene de hace poquito".

Además, añadió: "La Paula (Escobar) tenía la información de que habría un departamento que quizás él compartiría con ella". 

Finalmente, Candia hizo hincapié en que "una muy buena fuente me corrobora la información de que están separados" y reiteró en que la aparición del italiano y el hijo que tienen en común con Marlen en los posteos de Instagram "habrían sido solamente para aparentar".

Revive el momento:

