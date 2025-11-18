“Esa información...”: Marlén Olivari alzó la voz tras rumores de quiebre con Luciano Marocchino - Chilevisión

Adriana Barrientos había asegurado que la pareja estaba separada desde hace meses y que incluso había terceras personas involucradas por parte del empresario italiano.

Este martes, con una escueta declaración, Marlén Olivari se refirió a los rumores de quiebre con Luciano Marocchino que fueron expuestos por Adriana Barrientos.

La panelista, había asegurado en el último capítulo de Zona de Estrellas que Olivari y Marocchino llevaban meses separados y que la ruptura se había generado por terceras personas involucradas.

¿Qué dijo Marlén Olivari sobre su separación?

"Esa información no es cierta", señaló Marlén en conversación con Página 7, dando por zanjados los rumores de quiebre con quien también es el padre de su hijo, Lorenzo.

Cabe destacar que el pasado domingo, la empresaria publicó una video en donde aparece yendo a votar acompañada de Luciano y su hijo.

Finalmente, aunque no salió electa como diputada, Olivari aprovechó la instancia para compartir una fotografía familiar, donde les agradeció "por su paciencia y apoyo incondicional durante la campaña". En dicha imagen aparece Luciano Marocchino.