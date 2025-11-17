 “Seguiré trabajando...”: Marlén Olivari alzó la voz tras perder su candidatura a diputada - Chilevisión
17/11/2025 21:29

“Seguiré trabajando...”: Marlén Olivari alzó la voz tras perder su candidatura a diputada

La figura del espectáculo se sinceró sobre sus planes tras perder en estas Elecciones 2025 y reveló cuáles son sus planes a futuro.

Publicado por CHV Noticias

Marlén Olivari se refirió a su candidatura como diputada por el distrito 7 en la región de Valparaíso, tras no haber salido electa en las Elecciones 2025.

La figura del espectáculo perdió frente a Hotuiti Teao, Jaime Bassa, Luis Sánchez, entre otros y comentó cuáles son sus planes a futuro.

¿Qué dijo Marlén Olivari?

"Quiero agradecer de todo corazón la votación obtenida (12.681 votos) y el inmenso cariño que recibí durante esta candidatura", comenzó señalando Olivari a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Cada abrazo, cada mensaje y cada gesto de apoyo me llenaron de fuerza y motivación. Nos faltó muy poquito, pero avanzamos juntas y juntos, y eso ya es un triunfo".

Por otro lado, la modelo reveló cuáles son sus planes a partir de ahora: "Seguiré trabajando con toda mi energía desde mi fundación, como siempre, por el bienestar de los animales, por nuestras mujeres luchadoras y por mis queridos adultos mayores".

"¡Hay Marleneitor para rato! Gracias a todo mi equipo y a cada persona que estuvo detrás de este hermoso proceso. Su compromiso, entrega y confianza significan el mundo para mí. Seguimos adelante, con más convicción que nunca", cerró Marlén.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

