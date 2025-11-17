Desde hace meses: Aseguran que Marlén Olivari y Luciano Marocchino terminaron su relación - Chilevisión

La información fue entregada por Adriana Barrientos, quien explicó que la separación se produjo antes de que Olivari ingresara a un reality show e incluso habría terceras personas involucradas.

Este lunes, Adriana Barrientos aseguró que Marlén Olivari y Luciano Marocchino habrían terminado su relación sentimental y estarían separados desde hace meses.

La pareja llevaba 16 años juntos, a pesar de que en el año 2020 tuvieron un breve quiebre por el que él volvió a Italia.

Los detalles del quiebre entre Marlén Olivari y Luciano Marocchino

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos señaló: "Lo que pasa es que la otra vez yo pregunté cómo le estaba yendo a la Marlén Olivari, me contaron que toda su platita que ganó (en el reality) era para la candidatura a la campaña (como diputada)".

En esa misma línea, Adriana agregó: "Y yo dije, bueno, y su marido Marocchino, ¿no le va bien? Creo que había puesto un restaurante o algo así".

Acto seguido, la modelo confesó: "A mí la verdad es que me dijeron: 'Pucha, Adrianita, yo no quiero romperte el corazón, pero la verdad es que la Marlén está separada de Luciano'".

"Y me dicen: 'Creo que la Marlén está separada de Luciano desde antes que ella entrara al reality y que parece que había terceras personas involucradas. Y por el lado de la Marlén, porque la Marlén llevaba muchos años, si no que era por el lado de Luciano, que había terceras personas involucradas", cerró la panelista.