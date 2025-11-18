 “21 años y él 70”: Desmienten a Marlén Olivari y revelan quién es la nueva pareja de Luciano Marocchino - Chilevisión
18/11/2025 21:03

“21 años y él 70”: Desmienten a Marlén Olivari y revelan quién es la nueva pareja de Luciano Marocchino

Pablo Candia entregó nueva información respecto de quién sería la nueva pareja del italiano, cómo se conocieron y cuánto tiempo llevan juntos.

Pablo Candia reveló este martes en Plan Perfecto quien es la nueva pareja de Luciano Marocchino, y con ello desmintió las declaraciones de Marlén Olivari.

La modelo había desmentido el quiebre con Marocchino en una escueta declaración a Página 7; sin embargo, Candia entregó nuevos detalles sobre la mujer con la que estaría actualmente el empresario italiano.

¿Quién es la nueva pareja de Luciano Marocchino?

"La información que yo tengo (...) es que claro, efectivamente él estaría saliendo con alguna chiquilla, bien chiquilla la verdad, 21 años y él 70 cumplidos este año", relató Candia.

En esa misma línea, explicó: "Esto habría pasado mientras Marlén estaba en el reality. El señor Marocchino, Luciano, habría conocido a esta chiquilla en el cumpleaños de Andrea, de su hijo, en julio de este año y desde ahí que esa relación habría partido".

Por otro lado, Pato Sotomayor precisó en que este domingo, durante las Elecciones 2025, Marocchino sí acompañó a Marlén y a su hijo mientras ella votaba, pero se mostró distante en todo momento, alejándose de las cámaras y sostuvo brevemente su mano.

