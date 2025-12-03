Marlen reapareció junto a Luciano Marocchino y envió un claro mensaje tras supuesta infidelidad - Chilevisión

Desde hace varias semanas se especula con una posible separación de la comunicadora y el empresario italiano, a quien han relacionado a una joven de 21 años con quien supuestamente habría sido infiel.

Marlén Olivari reapareció en redes sociales junto a Luciano Marocchino, luego rumores de quiebre tras una supuesta infidelidad de él.

La información comenzó a circular hace un par de semanas y primero se especuló sobre una posible separación de la showoman y el empresario.

Luego se conocieron versiones sobre una nueva relación que habría iniciado el italiano con una joven 50 años menor.

“La información que yo tengo (...) es que claro, efectivamente él estaría saliendo con alguna chiquilla, bien chiquilla la verdad, 21 años y él 70 cumplidos este año”, reveló Pablo Candia en Plan Perfecto.

Marlén Olivari se refirió brevemente a la polémica y en conversación con Página 7 aclaró que “esa información no es cierta”.

Sin embargo, ahora tuvo un importante gesto en redes sociales en donde reapareció posando junto a su pareja e hijos en la playa con el mensaje “familia”.

