“Compró una casa...”: Daniela Aránguiz arremete contra Carla Jara y destapa supuesta infidelidad - Chilevisión

15/12/2025 13:09

“Compró una casa...”: Daniela Aránguiz arremete contra Carla Jara y destapa supuesta infidelidad

La panelista reveló esta información tras criticar a Carla Jara por un video que hizo con Faloon Larraguibel, donde lanza una indirecta hacia Camila Andrade.

Publicado por CHV Noticias

Daniela Aránguiz se fue con todo en contra de Carla Jara y aseguró que la ex chica Mekano tenía una relación amorosa estable cuando conoció a Francisco Kaminski y le fue infiel con el animador.

Los hechos ocurrieron tras un video de Carla con Faloon Larraguibel, donde dice a la cámara: "Miren con quién me encontré, regia oficial. La única leal, la única fiel, siempre real hasta el fin del mundo", haciendo alusión a la enemistad de Faloon con Camila Andrade.

¿Qué reveló Daniela Aránguiz?

Al respecto, en el último capítulo de Sígueme, Daniela reveló: "La Carla vivió el karma con Kaminski. Lo digo con mucho respeto. Haciendo memoria, metiéndome en los cajones del pasado, Carla tuvo una relación con un productor hace muchos años. Este productor, creo que tenía una relación antes y dejó toda su vida por Carla Jara".

En esa misma línea, agregó: "Este productor compró una casa en Chicureo para vivir con ella, se proyectaba con Carla, no sé si vivían juntos, pero estaban en una relación y él estaba muy enamorado de Carla. No lo voy a nombrar por respeto a él, pero Carla le fue infiel a ese productor con Kaminski y lo dejó por Kaminski".

"Entonces, creo que uno no puede sentirse tan atacada, tan dolida, y hacerle la guerra a Camila Andrade, por cosas que uno también ha hecho en el pasado, Carla Jara", señaló Aránguiz.

La panelista también reveló que en aquel entonces el productor en cuestión "había dejado su familia por ella", y agregó: "Tenía un proyecto de vida, había comprado una casa y ella le fue infiel con Kaminski".

Las declaraciones de Aránguiz causaron revuelo, dado que ella había brindado su apoyo públicamente a Carla Jara cuando la relación de Andrade y Kaminski se hizo pública.

"Qué bueno que te teñiste el pelo, porque es hora de sacar los tacos del clóset, ponerse la mini y la ropita, porque usted es una chica Mekano y toda la vida lo va a ser", había comentado en ese entonces Daniela Aránguiz.

 

