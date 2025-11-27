 “Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia - Chilevisión
27/11/2025 09:58

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

Publicado por CHV Noticias

Un tenso momento se vivió este miércoles en la audiencia por la querella presentada por Juan David Rodríguez contra Daniela Aránguiz.

La magistrada a cargo del proceso terminó retando a Aránguiz, quien se conectó vía telemática porque se encontraba de viaje en Miami, Estados Unidos.

Rodríguez, en tanto, llegó hasta el Centro de Justicia de Santiago para enfrentar la denuncia por injurias graves interpuesta contra la exMekano.

Jueza retó a Daniela Aránguiz en plena audiencia

Según consignó el programa Plan Perfecto de Chilevisión, la audiencia partió con problemas, ya que se vieron obligados a retrasar todo 15 minutos, debido a que Daniela no lograba conectarse en el aeropuerto.

Transcurrido el tiempo, la jueza solicitó el nombre completo de la panelista de espectáculos. Sin embargo, ella aparecía moviéndose y distraída, por lo que se generó un tenso llamado de atención:

  • Magistrada: No, pero si va conversando, va hablando... Se instala en alguna parte, por favor. Señorita, se sienta como corresponde. Su nombre completo.
  • Daniela: Hola, ¿cómo está? Daniela Andrea Aránguiz Figueroa. Estoy en el aeropuerto, acabo de llegar...
  • Magistrada: No le estoy preguntando dónde está llegando, señorita. 

Postergan audiencia por querella contra Daniela Aránguiz

Este cruce marcó el tono del resto de la jornada. Ante este escenario y considerando la ausencia presencial de Aránguiz, se postergó la audiencia para una nueva fecha.

No obstante, Daniela manifestó nuevamente su incomodidad por el calendario que le ofrecieron, asegurando que tenía otro viaje programado para esas fechas. Finalmente, el tribunal fijó la instancia para el 12 de enero.

Al salir de la sala, Juan David Rodríguez señaló que "esto no es un juego, esto es serio. Trata de valores, de honor y respeto, y tiene que ser como corresponde. Tiene que hacerse responsable".

Revisa el momento acá:

