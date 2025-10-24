 Daniela Aránguiz responde a demanda de Juan David Rodríguez: “No estoy inventando” - Chilevisión
24/10/2025 11:03

Daniela Aránguiz responde a demanda de Juan David Rodríguez: “No estoy inventando”

Tras la querella impuesta por el cantante hacia la panelista por haber dañado su honra, la exMekano no se quedó callada y se refirió al tema.

Publicado por CHV Noticias

Daniela Aránguiz se refirió a la demanda presentada en su contra por Juan David Rodríguez, la cual fue aceptada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El artista acusa a la exMekano de afectar su reputación con declaraciones realizadas tras una entrevista del exRojo en Primer Plano, en la que se cuestionaba su paternidad.

Durante el evento Cásate con la Causa, la panelista se refirió de manera breve al este tema.

"Injurias y calumnias es cuando tú inventas algo. Cuando él, y uno busca en todos los portales de farándula, admite que fue consumidor de drogas, yo no estoy inventando nada", señaló.

"Estoy sacando palabras de él mismo", finalizó Aránguiz.

Juan David Rodríguez demanda a Daniela Aránguiz

A través de su Instagram, Rodríguez compartió un enlace de Onda Expansiva con detalles sobre la demanda contra Daniela Aránguiz.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal por injurias graves con publicidad, según lo establecido en el Código Penal.

Según el citado medio, Rodríguez solicita que Aránguiz sea condenada a 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, argumentando que sus declaraciones públicas han afectado su honra, reputación e imagen tanto personal como profesional.

El cantante asegura que los comentarios de Aránguiz carecen de fundamento y forman parte de un patrón de conducta en el que la exMekano descalifica y ridiculiza a diversas figuras del ámbito público.

Con la admisión de la querella, el caso pasará a la etapa de tramitación formal, donde el tribunal revisará las pruebas y determinará si hay antecedentes suficientes para iniciar la investigación penal.

Ambas partes fueron citadas a la audiencia programada para el 25 de noviembre a las 09:00 horas.

