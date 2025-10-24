Daniela Aránguiz responde a demanda de Juan David Rodríguez: “No estoy inventando” - Chilevisión

A través de su Instagram, Rodríguez compartió un enlace de Onda Expansiva con detalles sobre la demanda contra Daniela Aránguiz.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal por injurias graves con publicidad, según lo establecido en el Código Penal.

Según el citado medio, Rodríguez solicita que Aránguiz sea condenada a 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, argumentando que sus declaraciones públicas han afectado su honra, reputación e imagen tanto personal como profesional.

El cantante asegura que los comentarios de Aránguiz carecen de fundamento y forman parte de un patrón de conducta en el que la exMekano descalifica y ridiculiza a diversas figuras del ámbito público.

Con la admisión de la querella, el caso pasará a la etapa de tramitación formal, donde el tribunal revisará las pruebas y determinará si hay antecedentes suficientes para iniciar la investigación penal.

Ambas partes fueron citadas a la audiencia programada para el 25 de noviembre a las 09:00 horas.