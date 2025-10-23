 Expareja de Juan David Rodríguez arremete y defiende a Daniela Aránguiz: “Se intente silenciar...” - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Vivían juntos? Los nuevos detalles que dan un vuelco al caso del supuesto secuestro de joven en Temuco VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años Informe del SML sería clave: Revelan nuevos antecedentes de presunto secuestro con homicidio en Temuco Detienen a hombre que habría colaborado en fuga de 3 reos desde la cárcel de Valparaíso Tenía 20 años y viajó al sur en busca de trabajo: Revelan identidad de joven encontrado muerto en Temuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/10/2025 18:34

Expareja de Juan David Rodríguez arremete y defiende a Daniela Aránguiz: “Se intente silenciar...”

A través de Instagram, Yamila Rosales tildó a la exMekano como "defensora de la verdad y representación de muchas mujeres que decimos basta".

Publicado por CHV Noticias

Yamila Rosales, expareja de Juan David Rodríguez, con quien tiene un hijo en común, se cuadró con Daniela Aránguiz en la querella presentada por el cantante.

El exparticipante de Rojo se querelló contra Aránguiz por el delito de injurias graves con publicidad, acción que fue admitida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

En particular, el músico solicita una pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, acusando a la ex Mekano de "lesionar su honra, reputación e imagen personal y profesional".

Expareja de Juan David Rodríguez apoya a Daniela Aránguiz

A través de un comunicado, Yamila Rosales afirmó que "como madre, mujer y artista, no puedo permanecer indiferente cuando se pretende tergiversar una historia que yo viví en carne propia".

"Durante nuestra relación, enfrentamos momentos difíciles marcados por situaciones que hoy el Sr. Juan David Rodríguez ha reconocido públicamente en programas de televisión", agregó.

En esa línea, Yamila calificó como "injusto" que "se intente silenciar y perjudicar, como Daniela Aránguiz, ha expresado lo que muchos ya sabíamos: una realidad dolorosa, pero cierta".

"Expreso mi apoyo a Daniela Aránguiz como mujer y como defensora de la verdad y representación de muchas mujeres que decimos basta, ya que su forma de decirlo puede haber sido distinta, pero el fondo es el mismo", añadió.

"Solo para enfatizar, él mismo ha reconocido públicamente aquello que hoy pretende cuestionar en relación a su imagen", dijo Yamila.

"Mi respaldo es claro y decidido hacia Daniela, hacia su valentía y hacia todas las mujeres que eligen la verdad por encima del miedo", cerró.

Según consignó el medio Onda Expansiva, la audiencia quedó fijada para el 25 de noviembre a las 09:00 horas en el Centro de Justicia de Santiago.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién fue el último eliminado de Fiebre de Baile? Revisa la lista completa

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años

Vecinos del sector intentaron ingresar a la fuerza a la casa del hombre que fue apuntado por presuntamente cometer la agresión y lo lincharon cuando intentaba escapar del lugar.

23/10/2025

“Hemos sentido apoyo y cariño”: Así fue la masiva y emotiva despedida a Esteban Hermosilla, niño fallecido en Recoleta

El funeral del niño de 12 años que perdió la vida tras el choque que sufrió el furgón que lo trasladaba, se realizó en el Cementerio Parque del Recuerdo.

23/10/2025

“Eso cansa”: Los descargos de Michelle Carvalho y su cruce con Raquel Argandoña tras su eliminación de Fiebre de Baile

La brasileña no convenció al jurado lo que significó su salida del espacio, donde antes tuvo un cruce con parte del jurado. 

23/10/2025

“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados en el penal Santiago 1 intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda.

22/10/2025