Expareja de Juan David Rodríguez arremete y defiende a Daniela Aránguiz: “Se intente silenciar...” - Chilevisión

A través de Instagram, Yamila Rosales tildó a la exMekano como "defensora de la verdad y representación de muchas mujeres que decimos basta".

Yamila Rosales, expareja de Juan David Rodríguez, con quien tiene un hijo en común, se cuadró con Daniela Aránguiz en la querella presentada por el cantante.

El exparticipante de Rojo se querelló contra Aránguiz por el delito de injurias graves con publicidad, acción que fue admitida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

En particular, el músico solicita una pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, acusando a la ex Mekano de "lesionar su honra, reputación e imagen personal y profesional".

Expareja de Juan David Rodríguez apoya a Daniela Aránguiz

A través de un comunicado, Yamila Rosales afirmó que "como madre, mujer y artista, no puedo permanecer indiferente cuando se pretende tergiversar una historia que yo viví en carne propia".

"Durante nuestra relación, enfrentamos momentos difíciles marcados por situaciones que hoy el Sr. Juan David Rodríguez ha reconocido públicamente en programas de televisión", agregó.

En esa línea, Yamila calificó como "injusto" que "se intente silenciar y perjudicar, como Daniela Aránguiz, ha expresado lo que muchos ya sabíamos: una realidad dolorosa, pero cierta".

"Expreso mi apoyo a Daniela Aránguiz como mujer y como defensora de la verdad y representación de muchas mujeres que decimos basta, ya que su forma de decirlo puede haber sido distinta, pero el fondo es el mismo", añadió.

"Solo para enfatizar, él mismo ha reconocido públicamente aquello que hoy pretende cuestionar en relación a su imagen", dijo Yamila.

"Mi respaldo es claro y decidido hacia Daniela, hacia su valentía y hacia todas las mujeres que eligen la verdad por encima del miedo", cerró.

Según consignó el medio Onda Expansiva, la audiencia quedó fijada para el 25 de noviembre a las 09:00 horas en el Centro de Justicia de Santiago.