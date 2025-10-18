 Daniela Aránguiz desata rumores de matrimonio tras dejarse ver con vestido de novia - Chilevisión
18/10/2025 16:02

Daniela Aránguiz desata rumores de matrimonio tras dejarse ver con vestido de novia

La exMekano utilizó sus redes sociales para publicar un video luciendo un vestido de novia con la descripción "me caso".

Publicado por CHV Noticias

Daniela Aránguiz causó revuelo en redes sociales tras publicar una historia de Instagram probándose vestidos de novia.

Hay que recordar que la exMekano está en una relación con Cuco Cerda, hermano del actual participante de Fiebre de Baile, Rai Cerda.

La panelista compartió el video junto a la descripción "me caso", lo cual alimentó rápidamente los rumores de un posible matrimonio entre ambos.

Y es que hace unos días Aránguiz también sorprendió a sus seguidores al señalar junto a Cuco que "verán más adelante" la posibilidad de tener un hijo.

Mira el video a continuación:

