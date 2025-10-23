Juan David Rodríguez demanda y pide pena de cárcel para Daniela Aránguiz - Chilevisión

El cantante acusa a la exMekano de haber dañado su honra en sus declaraciones tras una entrevista que brindó el exRojo en Primer Plano, donde ponía en duda su paternidad.

A través de sus redes sociales sociales, Juan David Rodríguez dio a conocer información sobre la demanda que presentó en contra de Daniela Aránguiz.

Por este motivo, el artista presentó una querella contra la expareja de Jorge Valdivia, la cual fue aceptada por la justicia.

Juan David Rodríguez pide cárcel para Daniela Aránguiz

A través de su cuenta de Instagram, Rodríguez compartió un link del medio Onda Expansiva, en el cual se entregan detalles de la demanda.

Ahí se informa que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal en contra de Aránguiz por el delito de injurias graves con publicidad, contemplado en el Código Penal.

"Rodríguez solicita que la querellada sea condenada a la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, argumentando que Aránguiz ha incurrido reiteradamente en declaraciones públicas que lesionan su honra, reputación e imagen personal y profesional", se indicó en el mencionado sitio.

Además, se agregó que el cantante sostiene que las expresiones vertidas por Aránguiz no solo carecen de fundamento, sino que forman parte de un patrón de conducta en el que la querellada denosta y ridiculiza a diversas personas del ámbito público.

Ahora, la causa avanzará a la etapa de tramitación formal y el tribunal deberá evaluar las pruebas y determinar si existen antecedentes suficientes para iniciar la investigación penal correspondiente. Ambas partes quedaron citadas para la audiencia fijada para el 25 de noviembre a las 09:00 horas.