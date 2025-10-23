 Juan David Rodríguez demanda y pide pena de cárcel para Daniela Aránguiz - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Vivían juntos? Los nuevos detalles que dan un vuelco al caso del supuesto secuestro de joven en Temuco VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años Informe del SML sería clave: Revelan nuevos antecedentes de presunto secuestro con homicidio en Temuco Detienen a hombre que habría colaborado en fuga de 3 reos desde la cárcel de Valparaíso Tenía 20 años y viajó al sur en busca de trabajo: Revelan identidad de joven encontrado muerto en Temuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/10/2025 10:47

Juan David Rodríguez demanda y pide pena de cárcel para Daniela Aránguiz

El cantante acusa a la exMekano de haber dañado su honra en sus declaraciones tras una entrevista que brindó el exRojo en Primer Plano, donde ponía en duda su paternidad.

A través de sus redes sociales sociales, Juan David Rodríguez dio a conocer información sobre la demanda que presentó en contra de Daniela Aránguiz. 

El cantante acusa a la exMekano de haber dañado su honra en sus declaraciones tras una entrevista que brindó el exRojo en Primer Plano, donde ponía en duda su paternidad.

Por este motivo, el artista presentó una querella contra la expareja de Jorge Valdivia, la cual fue aceptada por la justicia. 

Juan David Rodríguez pide cárcel para Daniela Aránguiz 

A través de su cuenta de Instagram, Rodríguez compartió un link del medio Onda Expansiva, en el cual se entregan detalles de la demanda.

Ahí se informa que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal en contra de Aránguiz por el delito de injurias graves con publicidad, contemplado en el Código Penal.

"Rodríguez solicita que la querellada sea condenada a la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, argumentando que Aránguiz ha incurrido reiteradamente en declaraciones públicas que lesionan su honra, reputación e imagen personal y profesional", se indicó en el mencionado sitio. 

Además, se agregó que el cantante sostiene que las expresiones vertidas por Aránguiz no solo carecen de fundamento, sino que forman parte de un patrón de conducta en el que la querellada denosta y ridiculiza a diversas personas del ámbito público. 

Ahora, la causa avanzará a la etapa de tramitación formal y el tribunal deberá evaluar las pruebas y determinar si existen antecedentes suficientes para iniciar la investigación penal correspondiente. Ambas partes quedaron citadas para la audiencia fijada para el 25 de noviembre a las 09:00 horas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién fue el último eliminado de Fiebre de Baile? Revisa la lista completa

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años

Vecinos del sector intentaron ingresar a la fuerza a la casa del hombre que fue apuntado por presuntamente cometer la agresión y lo lincharon cuando intentaba escapar del lugar.

23/10/2025

“Hemos sentido apoyo y cariño”: Así fue la masiva y emotiva despedida a Esteban Hermosilla, niño fallecido en Recoleta

El funeral del niño de 12 años que perdió la vida tras el choque que sufrió el furgón que lo trasladaba, se realizó en el Cementerio Parque del Recuerdo.

23/10/2025

“Eso cansa”: Los descargos de Michelle Carvalho y su cruce con Raquel Argandoña tras su eliminación de Fiebre de Baile

La brasileña no convenció al jurado lo que significó su salida del espacio, donde antes tuvo un cruce con parte del jurado. 

23/10/2025

“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados en el penal Santiago 1 intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda.

22/10/2025