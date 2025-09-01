“Sé que no era mío”: Juan David Rodríguez reveló por qué desconoce su paternidad - Chilevisión

Luego de que se diera a conocer una demanda en su contra por el no pago de la pensión de alimentos. el cantante sostuvo en Primer Plano que para él “no es fidedigno” el examen.

Juan David Rodríguez causó polémica con sus dichos respecto a la paternidad, luego de que se conociera una demanda en su contra por el no pago de la pensión de alimentos.

El cantante estuvo en Primer Plano donde aseguró no reconocer la paternidad del hijo que tuvo con su expareja, Yamila Rosales, sumado a que manifestó su desconfianza por la legitimidad del examen de ADN que se realizó.

Según argumentó el exparticipante de Rojo Fama Contrafama, su instinto le dice que no es su hijo porque hay varias cosas que no le calzarían .

“Yo creo que no podemos ser tan mecánicos en la vida, porque hay sensaciones wey’, hay corazonadas, hay cosas que te dan. Si alguien me niega que la sangre es sangre... yo sé que no era mío, me llegó una sensación”, declaró.

En esa línea, Juan David Rodríguez reveló la razón por la desconoce su paternidad hasta ahora, lo que explicó debido al examen de ADN.

“Para mí no es fidedigno un examen que me llega en un Word, donde la pareja tiene todas tus contraseñas de correo…”, declaró.

Sin embargo, decidió no contrastar el resultado en el laboratorio “porque yo no soy investigador privado, yo quería un proyecto de familia y me daba lo mismo si era mi sangre o no era mi sangre”.

Revisa a continuación la explicación de Juan David Rodríguez